Dodik: Sarajevo zagorčava život svima u BiH

ATV

26.03.2026

08:38

1
Милорад Додик
Lider SNSD-a Milorad Dodik pozvao je političko Sarajevo da odblokira novi granični prelaz u Gradišci, istakavši da niko nema pravo da ljudima zagorčava život zbog svojih političkih frustracija.

Dodik je rekao da su mu jasni politički ciljevi i motivi Sarajeva, iako su nerealni i neostvarivi.

"Njihovo je pravo da žive u zabludi i iluziji. Ali, nije mi jasno da su toliko zaslijepljeni da maltretiraju sve ljude koji žive u BiH, i one koji u nju dolaze, blokirajući otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci. To pravo nemaju", naglasio je Dodik.

On je istakao da otvoreno kaže da BiH ne voli, ali da ništa nije učinio na štetu njenih naroda.

"Kada se već svakoga dana busate da volite BiH, zašto radite sve da naudite i Bošnjacima, i Srbima, i Hrvatima i svima ostalima?", upitao je Dodik.

On ih je još jednom pozvao da donesu ispravnu odluku, da odblokiraju otvaranje novog prelaza.

"Budite bar jednom od koristi svima. Dosta ste štete načinili", poručio je Dodik na društvenoj mreži Iks.

