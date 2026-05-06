Logo
Large banner

Španija vraća kućama putnike sa kruzera

Autor:

ATV
06.05.2026 15:17

Komentari:

0
Prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom
Foto: Pexel/Pixabay

Svi putnici na kruzeru pogođenom smrtonosnom epidemijom hantavirusa koji budu asimptomatski, a nisu iz Španije, biće vraćeni u svoje zemlje nakon što brod stigne na Tenerife sa Zelenortskih Ostrva, izjavila je španski ministar zdravlja Monika Garsija.

Ona je na konferenciji za novinare rekla da putnici koji nisu Španci neće morati da budu u karantinu u Španiji, a dalje odluke su na njihovim matičnim zemljama.

Garsija je dodala da će 14 Španaca biti prebačeno avionom u bolnicu u Madridu, gd‌je će boraviti u karantinu.

Kruzer "MV Hondijus", na kojem je oko 150 ljudi, dobio je dozvolu od Vlade Španije da doplovi na Kanarska ostrva. Planirano je da se svi putnici iskrcaju i da budu podvrgnuti medicinskim pregledima.

Борут Пахор пао са бицикла

Region

Borut Pahor pao sa bicikla i polomio se

Holandski par i jedan njemački državljanin umrli su nakon izbijanja epidemije hantavirusa na brodu početkom aprila, dok je britanski državljanin evakuisan sa kruzera i nalazi se na intenzivnoj njezi u Južnoafričkoj Republici.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kruzer

hantavirus

Španija

Bolest

virus

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хантавирус на холандском крузеру, предсједник Канарских острва не жели да прихвати брод

Svijet

Hantavirus na holandskom kruzeru, predsjednik Kanarskih ostrva ne želi da prihvati brod

4 h

0
Драматичан пожар у Дубаију: Црни дим прогутао зграду

Svijet

Dramatičan požar u Dubaiju: Crni dim progutao zgradu

5 h

0
Бомба из Бијеле куће: Америка и Иран надомак споразума?

Svijet

Bomba iz Bijele kuće: Amerika i Iran nadomak sporazuma?

5 h

1
Иван побједио смрт на отвореном мору: 18 сати пакла на пучини и мистерија "свијетлеће лопте"

Svijet

Ivan pobjedio smrt na otvorenom moru: 18 sati pakla na pučini i misterija "svijetleće lopte"

6 h

0

  • Najnovije

18

20

MUP se emotivnom video-porukom oprostio od Kusturića: Heroj svog poziva

18

19

Monstrum pred djecom iskasapio partnerku

18

11

Poznato iz kogeg je manastira srpski monah koji je iskočio iz vozila Hitne pomoći

18

05

Gdje je Stanivukovićeva policija za pse: Lutalice podavile živinu

17

53

Ovim znakovima krajem sedmice stižu prilike koje se ne propuštaju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner