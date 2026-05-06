Španija vraća kućama putnike sa kruzera

Svi putnici na kruzeru pogođenom smrtonosnom epidemijom hantavirusa koji budu asimptomatski, a nisu iz Španije, biće vraćeni u svoje zemlje nakon što brod stigne na Tenerife sa Zelenortskih Ostrva, izjavila je španski ministar zdravlja Monika Garsija.

Ona je na konferenciji za novinare rekla da putnici koji nisu Španci neće morati da budu u karantinu u Španiji, a dalje odluke su na njihovim matičnim zemljama.

Garsija je dodala da će 14 Španaca biti prebačeno avionom u bolnicu u Madridu, gd‌je će boraviti u karantinu.

Kruzer "MV Hondijus", na kojem je oko 150 ljudi, dobio je dozvolu od Vlade Španije da doplovi na Kanarska ostrva. Planirano je da se svi putnici iskrcaju i da budu podvrgnuti medicinskim pregledima.

Region Borut Pahor pao sa bicikla i polomio se

Holandski par i jedan njemački državljanin umrli su nakon izbijanja epidemije hantavirusa na brodu početkom aprila, dok je britanski državljanin evakuisan sa kruzera i nalazi se na intenzivnoj njezi u Južnoafričkoj Republici.