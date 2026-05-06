Ivan pobjedio smrt na otvorenom moru: 18 sati pakla na pučini i misterija "svijetleće lopte"

Ivan Gjorgievski, mladić iz Sjeverne Makedonije, proveo je skoro 20 sati boreći se sa talasima i strujama na otvorenom moru nakon što je pokušao da spasi svog prijatelja.

Dok su svjetski mediji brujali o "lopti koja mu je spasila život", Ivan otkriva surovu istinu o preživljavanju, gubitku i snazi volje.

Kobni rođendanski vikend na Halkidikiju

Sve je počelo 9. jula 2022. godine na poluostrvu Kasandra. Grupa od 11 prijatelja okupila se na plaži Posidi kako bi proslavila Ivanov rođendan. Iako je dan počeo uz roštilj i smeh, situacija se dramatično promijenila kada su trojicu prijatelja - Ivana, Vasila i Martina - povukle jake morske struje, poznate kao „rip currents“ ili „mašine za davljenje“.

Vasil je ubrzo spasen, ali su Ivan i Martin ostali prepušteni milosti podivljalog mora.

18 sati borbe sa hladnoćom i halucinacijama

Ivan opisuje trenutak kada je izgubio Martina iz vida kao najstrašniji u životu.

- Čuo sam zvuk, okrenuo se, a njega više nije bilo. Srce mi je ubrzano kucalo, gubio sam kontrolu nad tijelom. Znao sam da moram da isključim emocije ako želim da ostanem na površini - priseća se Ivan.

Dok je noć padala, uslovi su postajali nepodnošljivi.

- Temperatura vode pala je za nekoliko stepeni, zbog čega je Ivan morao neprestano da pliva kako bi izbjegao hipotermiju. Veći dio noći proveo sam licem okrenut ka talasima, roneći ispod onih koji su se lomili. U očaju sam pokušao da pijem sopstveni urin, ali su me talasi u tome sprečavali. - ispričao je Ivan.

Tokom noći, Ivan je doživio i neobično iskustvo – video je svetleće sfere oko svog tijela. Iako je ateista, kaže da mu je taj osjećaj „malih anđela“ dao neophodnu nadu da izdrži do jutra.

Mit o fudbalskoj lopti

Ujutru je do njega doplovila poluizduvana fudbalska lopta. Iako su mediji kasnije pisali da ga je ona spasila, Ivan ističe da je bila previše ispumpana da bi ga držala na površini.

- Kada sam je zgrabio, ruka mi je utonula u nju. Sva nada je u tom trenutku nestala - kaže on.

Ipak, lopta mu je poslužila kao psihološki oslonac dok je posmatrao spasilačke helikoptere i brodove koji su ga u početku promašivali.

Spasavanje i bolan povratak

Nakon 18 sati, posada teretnog broda „Norderoog“ primjetila je Ivana 14 nautičkih milja dalje od mjesta gdje je nestao. Iscrpljen, ali živ, Ivan je izvučen na sigurno.

Međutim, sreća zbog sopstvenog spasenja ostala je u senci tragedije. Potraga za njegovim prijateljem Martinom trajala je danima, uz učešće volontera, dronova i spasilaca, ali bezuspešno. Martinovo tijelo nikada nije pronađeno.

Život poslije čuda

Danas, Ivan živi sa sjećanjem na prijatelja kojeg nije uspio da spasi.

- Ne treba mi ova plaža da me podsjeća na njega. Mislim na Martina stalno - kaže Ivan.

