EU ograničava plaćanje gotovinom

Primena odluke Evropske unije kojom se ograničava plaćanje gotovinom na maksimalni iznos od 10.000 evra počinje u julu 2027. godine. Ova mjera doneta je 2024. godine u okviru paketa propisa za borbu protiv pranja novca i dio je Regulative 2024/1624.

Limit od 10.000 evra odnosi se na plaćanja robe i usluga u slučajevima kada je barem jedna strana u transakciji pravno lice, odnosno preduzeće ili kompanija.

Jednostavnije rečeno, građani u Evropskoj uniji neće moći da plate, na primjer, automobil vrijedan 50.000 evra gotovinom ukoliko ga kupuju od trgovca ili u salonu.

Međutim, ova odredba se ne primjenjuje na transakcije isključivo između fizičkih lica. To znači da će kupovina, recimo, polovnog automobila od drugog građanina i dalje biti moguća iznosom većim od 10.000 evra, u zavisnosti od nacionalnih propisa konkretne države članice.

Regulativa ostavlja državama članicama mogućnost da uvedu i strože, niže limite. Takva ograničenja već važe u pojedinim zemljama, poput Italije.

Da li je u pitanju pokušaj ukidanja gotovine

U javnosti se često spekulisalo da Evropska unija ovom mjerom zapravo pokušava da ukine gotovinu. Međutim, ekonomski stručnjaci ističu da Unija ne zabranjuje upotrebu gotovine, već je ograničava samo kod većih transakcija. Građani i kompanije i dalje će slobodno moći da koriste keš za manje svakodnevne kupovine.

Glavni cilj ove odluke, prema pisanju medija, jeste efikasnija borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i smanjenje anonimnih velikih transakcija.

Kako se navodi, Evropska unija želi da veći dio transakcija preusmeri na kanale koji se mogu pratiti, čime se znatno smanjuje prostor za zloupotrebe. Evropska komisija smatra da će se na taj način usaglasiti pravila širom Unije i zatvoriti „rupe“ koje kriminalne grupe koriste.

Pranje novca predstavlja ozbiljan globalni problem. Procene Ujedinjenih nacija pokazuju da se svake godine opere između dva i pet odsto svetskog bruto domaćeg proizvoda, što odgovara iznosu do 1,87 biliona evra.

Izvještaj iz 2023. godine otkrio je da gotovo 70 odsto kriminalnih mreža u Evropskoj uniji koristi pranje novca za finansiranje svojih aktivnosti i prikrivanje nezakonito stečene imovine, pri čemu većina njih i dalje koristi gotovinu.

Evropska komisija posebno ističe da je velike količine gotovine „teško, ako ne i nemoguće, povezati sa konkretnim kriminalnim delom“.

Cijeli paket mera trebalo bi da počne da se primenjuje u julu 2027. godine. U njegovom okviru biće uspostavljeno i novo evropsko tijelo za borbu protiv pranja novca sa sjedištem u Frankfurtu, koje će tada dobiti puna ovlašćenja.

