Fico: Slovačka neće učestvovati u novim kreditima EU za Ukrajinu

Slovački premijer Robert Fico rekao je sinoć da Slovačka neće učestvovati u novim kreditima EU za Ukrajinu.

Fico je u video obraćanju na Fejsbuku podsjetio da je odbio da podrži zajam EU Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra, prenosi Tanjug.

Takođe je napomenuo da je Slovačka susjed Ukrajine i da zbog toga dvije zemlje moraju da se uključe u dijalog i traže rješenja koja neće dodatno narušiti slovačko-ukrajinske odnose.