Fico dostavljao hljeb u noćnoj smjeni uoči Praznika rada

Autor:

ATV
01.05.2026 09:57

Роберт Фицо достављао хљеб уочи Празника рада
Foto: Robert Fico/Facebook/Screenshot

Slovački premijer Robert Fico proslavu Prvog maja počeo je noćnom smjenom prevozeći hljeb prodavnicama i bolnicama u zapadnom dijelu zemlje.

- Želio bih da vas pozdravim tokom svoje noćne smjene. Trenutno se nalazimo u gradu Nova Dubnica, gdje smo upravo isporučili pošiljku svježeg hljeba i peciva - rekao je Fico.

On je bio zadužen za utovar i istovar dostavnog vozila, koji je u ranim jutarnjim časovima prevozio proizvode iz pekare do prodajnih mjesta. Snimak njegovog rada objavljen je na "Fejsbuku", prenosi TASS

Premijer je i ranije isticao da je odrastao u radničkoj porodici, te da dobrovoljnim radom u noćnoj smjeni za Prvi maj želi da pokaže poštovanje prema radnim ljudima.

Fico već nekoliko godina bez naknade radi noćne smjene 1. maja.

Tagovi :

Robert Fico

Premijer Slovačke

Hljeb

Prvi maj

Međunarodni praznik rada

