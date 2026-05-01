Fico dostavljao hljeb u noćnoj smjeni uoči Praznika rada

Slovački premijer Robert Fico proslavu Prvog maja počeo je noćnom smjenom prevozeći hljeb prodavnicama i bolnicama u zapadnom dijelu zemlje.
- Želio bih da vas pozdravim tokom svoje noćne smjene. Trenutno se nalazimo u gradu Nova Dubnica, gdje smo upravo isporučili pošiljku svježeg hljeba i peciva - rekao je Fico.
On je bio zadužen za utovar i istovar dostavnog vozila, koji je u ranim jutarnjim časovima prevozio proizvode iz pekare do prodajnih mjesta. Snimak njegovog rada objavljen je na "Fejsbuku", prenosi TASS
Premijer je i ranije isticao da je odrastao u radničkoj porodici, te da dobrovoljnim radom u noćnoj smjeni za Prvi maj želi da pokaže poštovanje prema radnim ljudima.
Fico već nekoliko godina bez naknade radi noćne smjene 1. maja.
