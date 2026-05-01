Glumac pronađen mrtav u svom restoranu

ATV
01.05.2026 09:42

Poznati južnokorejski glumac Park Dong-Bin (56) pronađen je mrtav u svom restoranu koji još nije bio otvoren za goste.

Park Dong-Bin pronađen je 29. aprila u restoranu u gradu Pjongtek u Južnoj Koreji.

Kako prenosi The Korea Times, tijelo glumca pronašao je njegov poznanik koji mu je pomagao oko pokretanja novog posla, nakon čega je odmah obavijestio policiju, prenosi britanski The Sun.

Glumac, koji je među fanovima bio poznat pod nadimkom "Juice Guy", navodno je planirao da se povuče iz glume i posveti ugostiteljstvu, odnosno otvaranju restorana.

Policija je saopštila da na mjestu događaja nisu pronađeni tragovi nasilja niti bilo kakve kriminalne aktivnosti, a nije pronađeno ni oproštajno pismo.

Istraga o smrti glumca i dalje je u toku, prenosi Informer.

