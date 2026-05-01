Tramp: Teheran poražen, želimo pobjedu ''većom razlikom''

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Iran već poražen u aktuelnom sukobu, ali da želi da ishod bude još ubjedljiviji.

"Već smo pobijedili Iran, ali želim da pobijedimo većom razlikom", rekao je Tramp za televiziju "Njuzmaks".

On je naglasio da mu činjenica da će Iranu biti potrebno 20 godina da obnovi ono što je uništeno nije dovoljna da obustavi operaciju.

Tramp je ranije rekao da se nada da će se sukob s Iranom riješiti "veoma brzo".

Američki predsjednik je u srijedu, 29. aprila, najavio pomorsku blokadu Irana sve dok Teheran u potpunosti ne odustane od svog nuklearnog programa, navodeći da je taj vid pritiska efikasniji od nastavka vojnih dejstava.

