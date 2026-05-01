Tramp: Teheran poražen, želimo pobjedu ''većom razlikom''

ATV
01.05.2026 09:20

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Iran već poražen u aktuelnom sukobu, ali da želi da ishod bude još ubjedljiviji.

"Već smo pobijedili Iran, ali želim da pobijedimo većom razlikom", rekao je Tramp za televiziju "Njuzmaks".

On je naglasio da mu činjenica da će Iranu biti potrebno 20 godina da obnovi ono što je uništeno nije dovoljna da obustavi operaciju.

Tramp je ranije rekao da se nada da će se sukob s Iranom riješiti "veoma brzo".

Američki predsjednik je u srijedu, 29. aprila, najavio pomorsku blokadu Irana sve dok Teheran u potpunosti ne odustane od svog nuklearnog programa, navodeći da je taj vid pritiska efikasniji od nastavka vojnih dejstava.

(SRNA)

Donald Tramp

Iran

Amerika

Iran najnovije vijesti

Teheran

Više iz rubrike

Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp odbacio prijedlog da nosi pancir nakon višestrukih pokušaja atentata

6 h

0
turističke destinacije za ljeto 2026

Svijet

Podignut nivo terorističke prijetnje u Velikoj Britaniji: Napad je ''veoma vjerovatan''

7 h

0
1. мај - Међународни празник рада

Svijet

1. maj - Međunarodni praznik rada

7 h

0
Напад у средњој школи: Више особа избодено ножем

Svijet

Napad u srednjoj školi: Više osoba izbodeno nožem

7 h

0

  • Najnovije

15

20

Majka, sin i maloljetnik pripremali ubistvo Luke Bojovića?

15

13

Haotičan prvi maj: Sati u koloni, zakrčeno čak 17 graničnih prelaza

15

04

Vatra progutala štalu kod Gacka

14

58

Kakvo nas vrijeme očekuje drugog dana maja?

14

57

Škola u BiH zabranila učenicima mobilne telefone

