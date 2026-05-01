Tramp odbacio prijedlog da nosi pancir nakon višestrukih pokušaja atentata

01.05.2026 08:41

Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp odbacio je prijedlog da nosi pancir, nakon višestrukih pokušaja atentata, iako je potvrdio da mu je to predloženo.

- Ne znam da li bih mogao da podnesem da izgledam 20 kilograma teže - rekao je Tramp odgovarajući na pitanje novinara.

On je kazao da je odlično to što je agent Tajne službe, koji je prošlog vikenda upucan tokom posljednjeg pokušaja atentata na njega, prilikom svečane večere Udruženja dopisnika iz Bele kuće u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, nosio pancir.

- Prsluk je uradio nevjerovatan posao, pogodio ga je metak izbliza, a on čak nije ni želio da ide u bolnicu - rekao je Tramp.

On je kazao da mu je predloženo da nosi pancir, i da je "to nešto o čemu treba razmisliti".

Na pitanje da li je zabrinut da ponovo može da se dogodi pokušaj atentata, Tramp je rekao da "ne razmišlja o tome".

- A i da razmišljam, ne bih radio baš dobar posao ovde, razmišljao bih samo o tome - kazao je Tramp.

Tramp se suočio sa još dva pokušaja atentata, tokom predizborne kampanje koja je prethodila izborima 2024. godine, a u atentatu u julu te godine ispaljeni metak ga je okrznuo.

1. мај - Међународни празник рада

Напад у средњој школи: Више особа избодено ножем

Џефри Епстајн

