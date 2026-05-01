Logo
Large banner

1. maj - Međunarodni praznik rada

Autor:

ATV
01.05.2026 07:42

Komentari:

0
1. мај - Међународни празник рада

Širom svijeta danas se obilježava 1.maj - Međunarodni praznik rada, u znak sjećanja na 1. maj 1886. godine, kada su radnici u Čikagu štrajkom i protestima počeli da se bore za osmočasovno radno vrijeme.

Na prvom kongresu Druge internacionale 1889. godine odlučeno je da se naredne godine održi velika manifestacija kojom će biti proslavljen 1. maj, u znak sjećanja na proteste u Čikagu i kao oblik borbe za radnička prava.

Na drugom kongresu Radničke internacionale je odlučeno da se od 1890. godine, 1. maja širom svijeta održavaju manifestacije, demonstracije i štrajkovi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Prvi maj

Međunarodni praznik rada

Radnici

Štrajk

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner