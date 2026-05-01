Širom svijeta danas se obilježava 1.maj - Međunarodni praznik rada, u znak sjećanja na 1. maj 1886. godine, kada su radnici u Čikagu štrajkom i protestima počeli da se bore za osmočasovno radno vrijeme.

Na prvom kongresu Druge internacionale 1889. godine odlučeno je da se naredne godine održi velika manifestacija kojom će biti proslavljen 1. maj, u znak sjećanja na proteste u Čikagu i kao oblik borbe za radnička prava.

Na drugom kongresu Radničke internacionale je odlučeno da se od 1890. godine, 1. maja širom svijeta održavaju manifestacije, demonstracije i štrajkovi.