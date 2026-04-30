Vještačka inteligencija u službi medicine: Ruski naučnici napravili model za otkrivanje raka pankreasa

30.04.2026 21:14

Двојица мушкараца хирирга у операционој сали оперишу.
Foto: Weverton Oliveira/Pexels

Naučnici sa Baltičkog federalnog univerziteta „Imanuel Kant“ koristili su vještačku inteligenciju da bi napravili model za ranu dijagnozu raka pankreasa pomoću CT skeniranja, saopštilo je rusko Ministarstvo prosvete i nauke.

„Ova bolest se najčešće otkriva u kasnim fazama, kada je prognoza veoma loša, a petogodišnja stopa preživljavanja iznosi oko devet odsto. Novi sistem zasnovan na sistemu neuronske mreže Ju-Net može automatski da analizira CT snimke i identifikuje sumnjive tumore“, istakli su u Ministarstvu za ruske medije.

Prema riječima profesora Mihaila Nikitina, dijagnostički model je pokazao visoke performanse: tačnost od 88 odsto, osjetljivost od 98 odsto i specifičnost od 98 odsto.

Program je napravljen kao sistem za podršku u donošenju odluka za lekare - radiologe, onkologe i hirurge. Sistem ne samo da uočava prisustvo tumora na snimku, već ga i precizno označava na CT snimku, gotovo kao iskusan ljekar.

Postoji mogućnost otkrivanja malih tumora pankreasa, što je važno za ranu dijagnozu.

Model ima niz ključnih prednosti u odnosu na slične tehnologije. Implementacija ove tehnologije će ubrzati analizu medicinskih slika, povećati verovatnoću ranog otkrivanja tumora i standardizovati dijagnostiku smanjenjem uticaja subjektivnih faktora.

U perspektivi, ova metoda može biti primjenjena u drugim centrima i regionima, uz prilagođavanje lokalnim protokolima i zahtjevima kliničke prakse.

(sputnik srbija)

