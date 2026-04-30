Naučnici sa Baltičkog federalnog univerziteta „Imanuel Kant“ koristili su vještačku inteligenciju da bi napravili model za ranu dijagnozu raka pankreasa pomoću CT skeniranja, saopštilo je rusko Ministarstvo prosvete i nauke.

„Ova bolest se najčešće otkriva u kasnim fazama, kada je prognoza veoma loša, a petogodišnja stopa preživljavanja iznosi oko devet odsto. Novi sistem zasnovan na sistemu neuronske mreže Ju-Net može automatski da analizira CT snimke i identifikuje sumnjive tumore“, istakli su u Ministarstvu za ruske medije.

Prema riječima profesora Mihaila Nikitina, dijagnostički model je pokazao visoke performanse: tačnost od 88 odsto, osjetljivost od 98 odsto i specifičnost od 98 odsto.

Program je napravljen kao sistem za podršku u donošenju odluka za lekare - radiologe, onkologe i hirurge. Sistem ne samo da uočava prisustvo tumora na snimku, već ga i precizno označava na CT snimku, gotovo kao iskusan ljekar.

Postoji mogućnost otkrivanja malih tumora pankreasa, što je važno za ranu dijagnozu.

Zdravlje Mađarski ljekar izveo operaciju srca nasred ulice

Model ima niz ključnih prednosti u odnosu na slične tehnologije. Implementacija ove tehnologije će ubrzati analizu medicinskih slika, povećati verovatnoću ranog otkrivanja tumora i standardizovati dijagnostiku smanjenjem uticaja subjektivnih faktora.

U perspektivi, ova metoda može biti primjenjena u drugim centrima i regionima, uz prilagođavanje lokalnim protokolima i zahtjevima kliničke prakse.

(sputnik srbija)