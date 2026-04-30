Peskov otkrio šta su dogovorili Putin i Tramp

Predsjednik Rusije Vladimir Putin i predsjednik SAD Donald Tramp dogovorili su se tokom telefonskog razgovora da nastave usluge posredovanja u rješavanju sukoba, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Dogovorili smo se da će se usluge posredovanja nastaviti. Kontakti dva predsjednika će se nastaviti, ali još nema konkretnih informacija o datumima nadolazećih pregovora i posjeta delegacija", rekao je Peskov novinarima.

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov izjavio je juče da su Putin i Tramp obavili telefonski razgovor koji je trajao više od sat i po, a konverzacija je protekla u prijateljsko-poslovnom tonu.