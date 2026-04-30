Svađe Sjedinjenih Američkih Država sa ostatkom svijeta završiće se pobedom Rusije, ocijenio je zamjenik predsednika Savjet bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev, govoreći na maratonu Znanje.

"Kratko? Pobjedom Rusije", odgovorio je na odgovarajuće pitanje.

Po njegovim riječima, Rusija ima svoje interese i treba da se bavi isključivo svojim poslovima, razvojem i pomoći građanima.

Svijet Tramp će vjerovatno biti nominovan za Nobelovu nagradu za mir

"Zapravo je prilično zanimljivo posmatrati kako se razvijaju odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope: i nije stvar u tome kome smo naklonjeni", istakao je on.