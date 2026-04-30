Izraelska vojska izdala upozorenje: Naređena hitna evakuacija

Izraelska vojska izdala je upozorenje mještanima osam manjih gradova u Libanu da se hitno evakuišu, javlja Rojters.

U izvještaju se navodi da se radi o osam gradova koji su izvan "tampon-zone", uz napomenu da su planirani novi izraelski napadi na to područje.

Rojters podsjeća da su izraelske snage zauzele područje na jugu Libana i napravile "tampon-zonu" prije objavljenog primirja ranije ovog mjeseca. Primirjem nisu u potpunosti obustavljeni sukobi između Izraela i Hezbolaha.