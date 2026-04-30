Pjevač osuđen za višestruka zvjerska silovanja

Bivši pjevač grupe Spandej Balet, Ros Dejvidson, osuđen je danas na 14 godina zatvora zbog serije silovanja i seksualnih napada na šest žena.

Zavisnik od se*sa Dejvidson (38), želio je se*sualne odnose do šest puta tokom noći i silom se nametao ženama koje su ga odbijale.

Ovaj Škot postao je svojevrsni "se*s simbol" nakon što je glumio u vestendskom mjuziklu "Vi Vil Rok Ju" i vjerovao je da mu to daje za pravo da ima svaku ženu koju poželi. Takođe je bio vodeći pjevač grupe Spandej Balet 2018. godine pod umjetničkim imenom Ros Vajld.

Dejvidson je imao tajnu želju da ima se*sualne odnose sa ženama dok spavaju – i uživao je u tome da to snima, čulo se na krunskom sudu Vud Grin.

Pjevač je negirao niz seksualnih djela počinjenih u periodu između 2013. i 2023. godine. Negirao je napade i rekao sudu: "Nikada u životu nisam silovao, se*sualno napao ili prisilio nijednu ženu".

Dejvidsonu se prvi put sudilo u julu 2024. godine, kada je proglašen krivim za napade na tri žene. Porota ga je osudila za silovanje prve žene i za se*sualni napad na drugu i treću ženu. Takođe je osuđen za voajerizam u odnosu na četvrtu tužiteljku.

Rođen u Aberdinu, Dejvidson je negirao jednu optužbu za silovanje pete tužiteljke, ali je proglašen krivim za taj napad nakon ponovljenog suđenja u januaru. Ona je upoznala Dejvidsona u februaru 2012. preko aplikacije za upoznavanje "Plenti of Fiš" i izjavila je da ju je napao u martu 2015. godine nakon što je došla da boravi kod njega u Finčliju. Žena je rekla da ju je Dejvidson primorao da nosi S&M (sadomazohističku) se*s ogrlicu sa steznicima za zglobove.

Takođe je osuđen za pokušaj silovanja i seksualni napad na šestu žrtvu koju je upoznao na Tajlandu.

Dejvidson je sjedio na optuženičkoj klupi čitajući knjigu dok su čitane izjave o posljedicama koje su žrtve pretrpjele. Jedna žena je rekla da je pretrpjela "tešku psihološku štetu" i "izgubila svu vjeru u sebe" nakon što je silovana.

Dodala je: "Moj život se trajno promijenio. Više se ne osjećam bezbjedno i nisam u stanju da vjerujem svijetu. Ništa nisam uradila da zaslužim ono što se dogodilo. Molim sud da primijeti da ovo nije bio samo jedan trenutak, već iskustvo koje nastavlja da oblikuje moj život svakog dana".

Druga žrtva je rekla da se, kada je shvatila šta joj je Dejvidson uradio, "osjećala silovanom i izdanom od strane nekoga kome je vjerovala". Od tada su joj dijagnostikovani anksioznost i depresija i propisane su joj tablete za spavanje.

"Sve je to direktna posljedica onoga što mi je Ros uradio", rekla je.

"Opisala bih sebe kao nekoga ko živi u limbu; preživljavam, ali više ne živim i ne uživam u životu", nastavila je ispovijest.

Treća žrtva je izjavila: "Ovaj čovjek mi je oduzeo mladost, nevinost i slobodu. Čak ni zatvor nikada neće donijeti pravdu za ono što je učinio", rekla je.

Sudija Džon Dod rekao je povodom prvog slučaja silovanja: "Snimili ste taj užasni događaj i snimak je prikazan na vašem suđenju. To je bilo šokantno i sramotno ponašanje usmjereno protiv mlade žene".

Sudija je dodao da je Dejvidson bio "harizmatičan i uspješan muzičar" u vrijeme kada je napadao svoje žrtve.

"Svaka od njih je dala iskaz i svaka je živo ispričala istinu. Njihov osjećaj izdaje bio je jasan svima u sudnici. Imali ste poseban interes za 'igru spavanja', ali u stvarnosti to je bilo seksualno zlostavljanje... to je bio vaš kinki fetiš", rekao je sudija.

Dod je osudio Dejvidsona na ukupno 14 godina zatvora i naveo da će imati pravo na uslovni otpust nakon što odsluži dvije trećine kazne. Dejvidson je proveo 679 dana u pritvoru, što će mu biti uračunato u kaznu.

Ričard Hernden, tužilac, ranije je opisao Rosa kao svojevrsnog "se*s simbola".

"On je veoma zgodan i fizički spreman. Pjeva, svira gitaru i kažu da je šarmantan i harizmatičan. Njegova mračna strana nije prva stvar koju mnoge žene i djevojke primijete kod njega. Ali žene u ovom slučaju mogu posvjedočiti o tom zlokobnom djelu njegove ličnosti. Silovao je, prisiljavao i se*sualno napao brojne mlade žene tokom posljednje decenije".

"Često se pretpostavlja da muškarci poput optuženog, blagosloveni dobrim izgledom i zvjezdanim kvalitetom, mogu dobiti svaku djevojku koju požele bez pribjegavanja seksualnim deliktima, bez prisiljavanja žena, bez silovanja. Ipak, stvarnost demantuje tu pretpostavku. U ovom slučaju, mnoge mlade žene su se javile policiji da kažu da su bile žrtve predatorskog ponašanja gospodina Dejvidsona. To je zato što on očekuje se*s na zahtjev i pribjegava silovanju i seksualnom napadu ako ne dobije ono što misli da zaslužuje", rekao je tužilac.

Snimao silovanje

Dejvidson je snimio sebe kako siluje prvu ženu nakon što su se posvađali u njegovom stanu 1. oktobra 2013. godine.

"Nakon toga joj je rekao: 'Zašto izgledaš kao da si silovana?'. Bila je šokirana što bi on uopšte postavio takvo pitanje. Neobično je to što zapravo postoji nezavisan dokaz o tome šta se dogodilo, jer je optuženi to tajno snimao", rekao je tužilac.

Dejvidson je se*sualno napao istu ženu trljajući se o nju dok je stenjao: "Ovo je ono što želiš".

Drugu ženu je Dejvidson se*sualno napao dodirujući joj grudi. Rekao joj je da ima "posebnu fantaziju" da ima se*s sa ženom dok ona spava. Bila je "zgrožena i uznemirena" kada je saznala da je i nju snimao.

Treća žena je napadnuta u Kanu, gdje je on otišao na filmski festival u maju 2018. godine.

"Ono što joj je uradio bilo je bizarno i perverzno: milovao joj je grudi dok je čvrsto spavala. Ona to, naravno, nije znala", rekao je tužilac.

Žena se kasnije prepoznala na snimku ekrana napravljenom iz videa.

"Kada je saznala da je bila seksualno zlostavljana, bila je očajna", nastavio je tužilac.

Četvrta žena je tvrdila da ju je Dejvidson takođe snimao dok mu je pružala oralni se*s. Kada ga je uhvatila sa telefonom u ruci, rekao je da "odgovara na poruku".

"Rekla je da joj je bilo čudno što šalje poruke dok ona to radi za njega", naveo je tužilac.

Tvrdila je da je imao ponovljene odnose sa njom i da je bila suviše fizički iscrpljena za dalji se*s. Dejvidson je bio "potpuno manipulativna i sadistička osoba", rekao je Hernden i dodao:

"Korišćena je kao neka vrsta se*sualne robinje. Želio je se*sualne odnose pet ili šest puta tokom noći".

Peta tužiteljka rekla je poroti da je pročitala članak koji je prikazivao "slučaj sličan mom, što me je ohrabrilo da shvatim da ono što sam doživjela nije bio izolovan incident".

Rekla je da je upoznala Dejvidsona preko aplikacije "Plenti of Fiš" i da su se prvi put sreli kada je boravila kod njega na njegov 24. rođendan, kada su imali sporazumni se*s. Godine 2014. ponovo je boravila kod njega tokom produženog vikenda.

Hernden je rekao:

"Taj vikend je bio lošiji. Osjetila je da se njegovo ponašanje promijenilo, postao je asertivniji, čak i agresivan. Bio bi oštar prema njoj i prekidao je u razgovoru. Jednog jutra ju je prekorio jer je ostavila dlake svoje duge kose u kadi i omalovažavao je zbog toga. Čak je sam izašao iz kuće jer mu je predugo trebalo da se našminka. Druge ili treće večeri su razgovarali u dnevnoj sobi. Bez prekidanja razgovora, otišao je u spavaću sobu, vratio se sa sadomazohističkom ogrlicom i steznicima za zglobove i jednostavno joj ih stavio. Uradio je to bez riječi i bez pitanja za dozvolu. Osjećala je da to radi kako bi pokazao svoju moć i dominaciju nad njom".

Tokom istrage, policija je u Dejvidsonovom telefonu pronašla video na kojem dodiruje ženu dok spava na Tajlandu. Policija je identifikovala tu ženu, koja je rekla da je putovala Tajlandom kada je otišla na Tinder da pronađe nekoga za zajedničko razgledanje znamenitosti.

Rekla je da su na kraju imali "se*s u pijanom stanju", ali kada se probudila, on je pokušavao da prodre u nju bez kondoma. Nije znala ništa o snimku dok joj policija nije rekla.

Dejvidson je rekao policiji da se ona pretvarala da spava na snimku i negirao je pokušaj silovanja.

"Rekao je da je potrošio bogatstvo na nju i da su oboje imali kinki i avanturistički se*s", rekao je Hernden.

Ponavljao da je sve bilo sporazumno

Dejvidson je uhapšen u svojoj kući 30. marta 2021. godine. Tokom policijskog ispitivanja tvrdio je da je "sve bilo sporazumno" i naglašavao da je "nekonvencionalan u svojim se*sualnim ukusima".

Sudu je rekao da ga zanimaju "kostimiranje, igra spavanja i drugi kinkovi".

"Igra spavanja je za mene mala se*sualna igra gdje se neko pretvara da spava i trudi se da ne reaguje dok ga neko seksualno stimuliše. To nikada ne traje duže od par minuta prije nego što obje strane počnu da učestvuju. To je kao neka 'bezobrazna' igra", rekao je.

Više sam mazohista nego sadista

Šarlot Njuel, njegov branilac, pitala ga je: "U uvodnoj riječi tužilaštva opisani ste kao sadista. Da li prihvatate tu karakterizaciju?"

Dejvidson je odgovorio: "Rekao bih suprotno. Se*sualno sam više mazohista nego sadista. Kada je riječ o se*su, više volim dominaciju nad sobom nego da ja dominiram nekim drugim".

Tvrdio je da je prva žena uživala u davljenju: "Voljela je da bude gušena i slično. Ja nikada nisam htio da idem dotle. Željela je potpuno davljenje, a ja to nikada ne bih mogao da uradim ženi".

Njuel je pitala: "Da li ste ikada silovali, prisiljavali ili se*sualno napali mlade žene, ikada?"

Dejvidson je odgovorio: "Nikada u životu nisam silovao, se*sualno napao ili prisilio nijednu ženu".

Priznao je da je snimao prvu ženu, ali je rekao da je to uvijek bilo uz njen pristanak.

Dejvidson iz Finčlija, sjeverni London, osuđen je za silovanje, pokušaj silovanja i se*sualni napad nakon suđenja u januaru. U julu 2024. porota ga je osudila za silovanje, dvije optužbe za se*sualni napad i voajerizam četvrte tužiteljke.

Šika Verma, viša tužiteljka, izjavila je: "Ros Dejvidson je predatorski se*sualni prestupnik koji je godinama ciljao više žrtava. Nekoliko ovih djela počinjeno je nad ženama dok su spavale. Želim da odam priznanje žrtvama na njihovoj ogromnoj hrabrosti... Dejvidson je sada pozvan na odgovornost za svoje užasne zločine".

