Jezivi detalji ubistva tinejdžerke: Reper motorkom raskomadao njeno tijelo u bazenu

Pjevač čije je pravo ime Dejvid Entoni Burk, optužen je za ubistvo četrnaestogodišnje Selest Rivas Ernandez, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u septembru u automobilu registrovanom na njegovu adresu u Teksasu.

On se trenutno nalazi u zatvoru, a javnost je juče bila u prilici da u sudnici čuje jezive detalje o posljednjim danima tinejdžerke koja je imala samo 11 godina kada je upoznala pjevača.

D4vd je otišao na Amazon i kupio nekoliko motornih testera nakon što je navodno izbo Selest i stajao pored nje dok je krvarila do smrti, tvrde tužioci u ovom slučaju.

Prema novim dokumentima koje su podnijeli tužioci, istražitelji tvrde da je pjevač izbo Rivas na smrt u svojoj kući u Holivud Hilsu 23. aprila 2025. godine, nakon što je naručio Uber da dovede četrnaestogodišnjakinju iz porodične kuće.

Kada je stigla, tužioci navode da je D4vd izbo Selest na smrt - a narednog dana naručio je lopatu iz "Home Depota", koja mu je dostavljena preko Postmatesa.

Otprilike nedjelju dana kasnije, 1. maja, navodno je kupio dvije motorne testere preko Amazona - takođe dostavljene na njegovu adresu - a četiri dana kasnije kupio je i vreću za tijelo, čvrste kese za veš i plavi bazen na naduvavanje.

Tvrdi se da je kupovine obavljao pod lažnim imenom "Viktorija Mendez".

Navodno je stavio tijelo Rivas u plavi bazen na naduvavanje kako bi spriječio da se krv razlije po podu garaže. Tužioci kažu da je zatim koristio motornu testeru da odsiječe njene udove.

Tužioci tvrde da je D4vd amputirao domali i mali prst na lijevoj ruci žrtve jer je na domalom prstu imala tetovažu njegovog imena. Prsti nisu pronađeni.

Kada su detektivi u septembru 2025. pretražili iznajmljenu kuću D4vd-a, vlasti navode da su pronašle dokaze u skladu sa komadanjem tijela žrtve.

Bili u vezi

Što se tiče toga kada su se D4vd i Rivas upoznali, tužioci tvrde da je to bilo još 2022. godine, kada je ona imala samo 11 godina.

Tužioci navode da su tokom 2024. putovali zajedno kao par u Las Vegas, London i Teksas.

Tijelo tinejdžerke je pronađeno u gepeku D4vd-ove Tesle u septembru, prenosi 24sedam.