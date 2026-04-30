Cvijanović: Zakonskim rješenjima o povećanju plate prevazići globalne izazove

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je Međunarodni praznik rada svim građanima, radnicima i sindikatima u Republici Srpskoj i BiH, uz želju da se novim zakonskim rješenjima o plati i socijalnim davanjima prevaziđu globalni izazovi.

"Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućujem vam srdačne čestitke sa željom da njegova simbolika dodatno afirmiše rad, solidarnost i čovjeka kao najvredniji resurs svakog društva i pokretača njegovog razvoja", navela je Cvijanovićeva u čestitki.

Hronika Teška nesreća kod Čačka: Više povrijeđenih u sudaru, među njima i dijete

Ona je izrazila uvjerenje da će, s obizrom na izazove sa kojima se suočavaju radnici i društvo u cjelini, nova zakonska rješenja za povećanje ličnih primanja i socijalnih davanja u Republici Srpskoj doprinijeti lakšem prevazilaženju globalnih izazova.

"Uvjerena da ćemo zajedničkim snagama prevazići sve izazove i nastaviti da gradimo pravednije i uspješnije društvo, još jednom vam čestitam Praznik rada i želim svako dobro", istakla je Cvijanovićeva,piše Srna.