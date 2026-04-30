Milorad Dodik stigao u Ameriku

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a stigao je u SAD gdje će dobiti nagradu na Džadson univerzitetu koji se nalazi u saveznoj državi Ilinois.

"Ponovo u Čikagu i Sjedinjenim Američkim Državama. Očekuju me važni susreti, razgovori i obraćanja, kao i dodjela nagrade na Džadson univerzitetu", rekao je Dodik i dodao:

"Dolazak sam započeo razgovorom sa prijateljima i saradnicima, u atmosferi koja odgovara činjenici da se nalazimo u jednom od najvećih srpskih gradova van otadžbine - uz trpezu.

Čikago se mijenjao od našeg posljednjeg susreta, ali ono što me najviše raduje jeste napredak našeg naroda, jer Srbi su ovdje danas organizovaniji, povezaniji i sigurniji u svoju snagu nego ikada prije."