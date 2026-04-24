Preminula majka Milorada Dodika

24.04.2026 15:20
Милорад Додик с мајком
Foto: Screenshot / X

Umrla je moja majka, saopštio je na društvenoj mreži Iks lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Zbogom, majko, zbogom, mila moja. Znam i vjerujem da ideš na bolje mjesto. Bila si moj oslonac, utjeha i snaga svaki put kada je bilo teško. Tvoja toplina me je grijala ma gdje da sam bio, a tvoja riječ davala mi je mir i sigurnost onda kada je bilo najpotrebnije. Hvala ti što si me rodila, hvala ti za ljubav, za pažnju, za svaku neisplakanu suzu koju si sakrila da me ne uznemiriš. Oprosti za svaku brigu kojom sam te opteretio, znaš da nisam znao ni mogao drugačije", naveo je Dodik.

Sve što je, kako je dodao, postigao i svaku pobjedu koju je ostvario, nosio je kroz želju da je ne razočara.

"Svaki pritisak sam izdržao imajući u mislima kako ćeš ti na to gledati. Taj osjećaj ostaje sa mnom. I nikada se neće promijeniti. Znam da si živjela tako da zaslužuješ mir i spokoj na boljem mjestu. Idi anđelima, koje si zaslužila. Živjećeš vječno kroz svoju djecu, unuke i praunuke.

Meni ostaje da vjerujem da ću te ponovo zagrliti i čuti tvoj mili glas kako mi govori: 'Čuvaj se, moj Mile.'", naveo je Dodik.

