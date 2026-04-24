Minić o generalu Mladiću: Obratićemo se međunarodnim organizacijama

Autor:

ATV
24.04.2026 14:08

Саво Минић предсједник Владе Републике Српске
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će Srpska zajedno sa Srbijom reagovati prema međunarodnim organizacijama u vezi sa generalom Ratkom Mladićem kako bi mu bilo omogućeno liječenje u Srbiji.

Minić je istakao da se svakodnevno prati situacija u vezi sa srpskim generalom i da je jasno da pritvorska bolnica u Hagu ne odgovara njegovom zdravstvenom stanju i da predstavlja osvetu ili mučenje.

"Mislim da je ovo nedopustivo, pogotovo jer smo čuli da medicinska njega i pomoć nisu bili adekvatni. To predstavlja kršenje elementarnih ljudskih normi", rekao je Minić Srni u Beogradu.

Istakao je da se Srpska, kao i Srbija, može da da garancije i da se obraća institucijama i ustanovama.

"Sigurno da ćemo koristeći saradnju sa Srbijom reagovati prema svim međunarodnim institucijama", rekao je Minić.

Ocijenio je da je Haški tribubal izgubio kredibilitet ali da je ostala želja, kada su Srbi u pitanju, da se sve srpovede po najstrožim mogućim pravilima uz kršenje svih mogućih međunarodnih normi.

Београд, 24. априла 2026. -У згради Владе Србије почео је састанак између премијера Србије Ђуре Мацута и премијера Републике Српске Саве Минића, а на састанку су присутни и министри две владе.На састанку присуствују министри правде Србије и Републике Српске Ненад Вујић и Горан Селак, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Србије Александра Софронијевић и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.

