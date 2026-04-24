U Gradišci položeni vijenci na spomenike žrtvama prethodnih ratova

Autor:ATV
Komentari:0
U Parku slobode u Gradišci danas su položeni vijenci i cvijeće na spomenike žrtvama ustaškog genocida i poginulim borcima NOR-a i Odbrambeno-otadžbinskog rata povodom Dana grada, 24. aprila i 81 godine od oslobođenja ovog grada od fašizma u Drugom svjetskom ratu.
Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić istakao je da je Dan grada za građane dan ponosa i dostojanstva.
"Ovo je dan okupljanja i sjećanja na sve one koji su ugradili živote u temelje slobode, kao i onih koji su u prethodnim decenijama gradili Gradišku i Republiku Srpsku, koji su današnjim generacijama obezbijedili da u slobodi razvijaju svoj grad", rekao je Adžić.
Predsjednik Gradskog odbora SUBNOR-a Gradiška Rade Cumbo istakao je da su gotovo sve generacije na ovim prostorima slobodu skupo plaćale svojim životima, navodeći da je u Drugom svjetskom ratu poginulo 16.578 građana Gradiške, pretežno Srba, među kojima nešto više od 2.000 boraca, ali i 5.415 djece mlađe od 14 godina.
"Brojevi prolaze gotovo neprimjetno, ali se tragedija može opisati i na živom primjeru Stoje Turudije iz Bistrice. Bila je tada četvorogodišnja djevojčica koja je sa bakom trebalo da uđe u voz za Jasenovac, ali nije bilo mjesta", rekao je Cumbo.
On je naveo da je ona ostala u logoru Stara Gradiška i igrom slučaja izvučena iz logora i preživjela, a kasnije se udala, rodila troje djece i stekla šestoro unučadi i sedmoro praunučadi.
"Po ovome vidimo koliko nas je trebalo biti u protekle tri generacije, a koliko nas nema jer je svako stradalo dijete moglo biti Stoja i rađati nove generacije", rekao je Cumbo.
Vijence i cvijeće u Parku slobode položile su delegacije grada Gradiška, poslanici u Narodnoj skupštini i Vijeću naroda Republike Srpske, predstavnici SUBNOR-a i organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, te delegacije političkih stranaka.
Akademija povodom Dana grada, na kojoj će biti uručena priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama, biće održana u Kulturnom centru Gradiška u 19.00 časova
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
14
08
14
02
14
02
13
56
13
50
Trenutno na programu