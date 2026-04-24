Dodik čestitao Dan grada Gradiška i postignuti napredak

24.04.2026 10:58

Милорад Додик
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je čestitku povodom Dan grada Gradiška i istakao napredak postignut u prethodnom periodu, uvjeren da će grad nastaviti da radi na unapređenju kvaliteta života građana i razvoju zajednice.

Srdačne čestitke je povodom Dana grada Gradiška, Dodik uputio gradonačelniku, predsjedniku Skupštine Renati Obradović - Popović, odbornicima i svim stanovnicima Gradiške.

"Želim da vam čestitam na izuzetnim rezultatima i napretku koji je vaš grad postigao u prethodnom periodu, te čvrsto vjerujem da ćete i u budućnosti nastaviti da radite na unapređenju kvaliteta života građana i razvoju zajednice", naveo je Dodik.

Istakao je da je ovaj važan datum prilika da se podsjete na istoriju, tradiciju i sve one vrijednosti koje Gradišku čine regionalnim centrom i žilom kucavicom ovog dijela Republike Srpske.

Dan grada obilježava se 24. aprila povodom 81 godine od oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu.

