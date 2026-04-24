Poziv za eksproprijaciju zemljišta radi zaštite od poplava

Grad Prijedor objavio je danas javni poziv za kupoprodaju nepokretnosti u vlasništvu više fizičkih lica radi realizacije jednog od projekata zaštite od poplava.

Potpunu eksproprijaciju pet parcela na lokalitetu Kaluđersko Polje u prijedorskom naselju Raškovac, početkom aprila Vlada je proglasila opštim interesom kako bi se realizovalo prosijecanje kinete na Sani u tom mjestu, vrijedno 650.000 KM.

Ova mjera je dio Sporazuma o realizaciji hitnih mjera na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji vodoprivrednih objekata odbrane zaštite od poplava u Prijedoru, zaključenim između grada i "Voda Srpske".

Osim prosijecanja kinete, Sporazum obuhvata produbljivanje i uređenje korita Sane kod željezničkog mosta u Brezičanima, izgradnju parapetnih zidova u Tukovima i Gomjenici, izdizanje nasipa s obje strane Gomjenice, izdizanje puta na Žegeru u dužini od 265 metara i kanal u Sredicama.

Vlasnici parcela na pregovore o kupoprodaji mogu da dođu u Gradsku upravu radnim danom od 8.00 do 10.00 časova.