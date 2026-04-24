Logo
Large banner

Poziv za eksproprijaciju zemljišta radi zaštite od poplava

Autor:

ATV
24.04.2026 10:22

Komentari:

0
Позив за експропријацију земљишта ради заштите од поплава
Foto: ATV

Grad Prijedor objavio je danas javni poziv za kupoprodaju nepokretnosti u vlasništvu više fizičkih lica radi realizacije jednog od projekata zaštite od poplava.

Potpunu eksproprijaciju pet parcela na lokalitetu Kaluđersko Polje u prijedorskom naselju Raškovac, početkom aprila Vlada je proglasila opštim interesom kako bi se realizovalo prosijecanje kinete na Sani u tom mjestu, vrijedno 650.000 KM.

Ova mjera je dio Sporazuma o realizaciji hitnih mjera na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji vodoprivrednih objekata odbrane zaštite od poplava u Prijedoru, zaključenim između grada i "Voda Srpske".

Osim prosijecanja kinete, Sporazum obuhvata produbljivanje i uređenje korita Sane kod željezničkog mosta u Brezičanima, izgradnju parapetnih zidova u Tukovima i Gomjenici, izdizanje nasipa s obje strane Gomjenice, izdizanje puta na Žegeru u dužini od 265 metara i kanal u Sredicama.

Vlasnici parcela na pregovore o kupoprodaji mogu da dođu u Gradsku upravu radnim danom od 8.00 do 10.00 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Prijedor

zaštita od poplava

Republika Srpska

Poplave

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

14

08

Minić: Razgovaraće se prema međunarodnim organizacijama u vezi generala Mladića

14

02

Održan treći Dijalog: Napredak u oblasti upravljanja javnim finansijama

14

02

Macut nakon sastanka sa Minićem: Naredni susret u Trebinju 23. maja

13

56

Minić: Želimo svakodnevnu avio liniju sa Beogradom

13

50

Slučaj Panter: Partizanu ukinuta suspenzija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner