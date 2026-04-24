Horor na gradilištu: Četvorica maskiranih tukli radnika lopatom, pa ga vezanog bacili u kontejner!

Beogradska policija traga za grupom razbojnika koji su sinoć, nešto prije ponoći, brutalno napali i opljačkali radnika obezbjeđenja na gradilištu u Železniku.

Do incidenta je došlo oko 23 časa na gradilištu u ulici Bore Stankovića, kada su, prema informacijama do kojih smo došli, četiri maskirana lica sa fantomkama na glavama prišla sa leđa R. D. (67), radniku firme, saznaje Telegraf

Tukli ga rukama, nogama i lopatom

Napadači, obučeni u crno, nisu štedjeli žrtvu. Prema svjedočenju napadnutog čovjeka, zadali su mu više udaraca po tijelu, dok ga je jedan od njih udario lopatom u glavu. Od siline udarca, radnik je zadobio teške povrede.

Vezali ga i ukrali automobil

Nakon fizičkog iživljavanja, napadači su povrijeđenog čovjeka uvukli u kontejner i vezali, ostavivši ga u bespomoćnom stanju.

Razbojnici su potom sa gradilišta ukrali automobil "Seat" koji je pripadao nesrećnom radniku.

Na licu mjesta obavljen je uviđaj, a policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku osumnjičenih, od kojih je jedan, prema izjavi žrtve, navodno komunicirao na jeziku koji podsjeća na albanski.