Horor na gradilištu: Četvorica maskiranih tukli radnika lopatom, pa ga vezanog bacili u kontejner!

Autor:ATV
Beogradska policija traga za grupom razbojnika koji su sinoć, nešto prije ponoći, brutalno napali i opljačkali radnika obezbjeđenja na gradilištu u Železniku.
Do incidenta je došlo oko 23 časa na gradilištu u ulici Bore Stankovića, kada su, prema informacijama do kojih smo došli, četiri maskirana lica sa fantomkama na glavama prišla sa leđa R. D. (67), radniku firme, saznaje Telegraf
Napadači, obučeni u crno, nisu štedjeli žrtvu. Prema svjedočenju napadnutog čovjeka, zadali su mu više udaraca po tijelu, dok ga je jedan od njih udario lopatom u glavu. Od siline udarca, radnik je zadobio teške povrede.
Nakon fizičkog iživljavanja, napadači su povrijeđenog čovjeka uvukli u kontejner i vezali, ostavivši ga u bespomoćnom stanju.
Razbojnici su potom sa gradilišta ukrali automobil "Seat" koji je pripadao nesrećnom radniku.
Na licu mjesta obavljen je uviđaj, a policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku osumnjičenih, od kojih je jedan, prema izjavi žrtve, navodno komunicirao na jeziku koji podsjeća na albanski.
