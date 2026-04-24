Žena pokušala prodati sina (6) za 42.000KM!

Autor:ATV
Komentari:0
Tridesetosmogodišnja žena iz Ukrajine privedena je nakon što je pokušala prodati svog šestogodišnjeg sina za 25.000 dolara (oko 42.000 KM). Žena je optužena za trgovinu maloljetnicima.
Kako navode iz ukrajinskog tužilaštva, nakon razvoda živjela je sa najmlađim sinom, dok su njeno drugo dvoje djece - od 13 i 16 godina - ostali sa ocem. Žena, koja je već bila osuđena za krađu, odlučila je da se oslobodi brige o djetetu tako što ga je prodala, prenosi N1.
Kako navode, u martu 2026. godine pronašla je "kupca" i pristala da joj preda dječaka za određenu svotu novca. Muškarac kojem je dijete ponuđeno prijavio je slučaj policiji.
Dijete je predato 17. aprila 2026. godine u gradu Lucku u okviru specijalizirane policijske operacije. Odmah nakon prijema novca, žena je uhapšena.
Sud je već izrekao preventivnu mjeru "pritvora".
Pravna procjena postupaka socijalnih službi je takođe u toku, budući da je dijete bilo pod njihovom zaštitom, ali do sada nije bilo prijava o problemima s njegovim načinom života, napisao je dariknews.bg.
Šestogodišnji dječak je pod nadzorom organa za zaštitu djece.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
14
08
14
02
14
02
13
56
13
50
Trenutno na programu