Uhapšen Sarajlija zbog lažne dojave o bombi

Komentari:0
Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva uhapsili su državljanina BiH iz Sarajeva zbog nedavne lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u podgoričkoj srednjoj školi.
Lice inicijala A.B. /42/ osumnjičeno je za slanje spornog mejla, odnosno za krivično djelo lažno prijavljivanje, saopšteno je iz Uprave policije.
Utvrđeno je da je bila lažna dojava o bombi u Srednjoj umjetničkoj školi "Vasa Pavić" koja je u ponedjeljak, 20. aprila, stigla na mejl adresu škole.
Hronika
19 h0
Hronika
20 h0
Hronika
21 h0
Hronika
21 h0
Najnovije
14
08
14
02
14
02
13
56
13
50
Trenutno na programu