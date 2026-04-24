Uhapšen Sarajlija zbog lažne dojave o bombi

Službenici Od‌jeljenja bezbjednosti Budva uhapsili su državljanina BiH iz Sarajeva zbog nedavne lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u podgoričkoj srednjoj školi.

Lice inicijala A.B. /42/ osumnjičeno je za slanje spornog mejla, odnosno za krivično d‌jelo lažno prijavljivanje, saopšteno je iz Uprave policije.

Utvrđeno je da je bila lažna dojava o bombi u Srednjoj umjetničkoj školi "Vasa Pavić" koja je u poned‌jeljak, 20. aprila, stigla na mejl adresu škole.