Logo
Large banner

Muškarac uništavao automobil, pa propao kroz krov

Autor:

ATV
23.04.2026 17:57

Komentari:

0
Мушкарац пропао кроз кров аутомобила у Тузли
Foto: dnevniavaz/YouTube/Screenshot

U Tuzli je juče oko 18 sati došlo do incidenta u kojem je muškarac izazvao veliku materijalnu štetu na jednom vozilu.

Muškarac je palicom udarao i uništavao automobil, nakon čega se popeo na njega. U jednom trenutku počeo je skakati po vozilu, a zatim je propao kroz krov automobila.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za portal "Avaz" potvrđeno je da je muškarac uhapšen.

On se tereti za krivično djelo "oštećenje tuđe stvari". Istraga o okolnostima događaja je u toku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tuzla

Policija

hapšenje

incident

uništavanje automobila

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

18

39

Lažno se predstavljao kao hirurg: Za navodne operacije uzeo više od 100.000 evra

18

28

Ugroženi pasoši širom Evrope zbog sajber napada

18

27

Laktaši: Svečana akademija povodom Dana grada

18

11

U maju će se za ova tri znaka pare lijepiti kao magnet

17

59

Jezivi detalji likvidacije Ilije Krstića: Škaljarci ga zazidali

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner