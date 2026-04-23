Muškarac uništavao automobil, pa propao kroz krov

U Tuzli je juče oko 18 sati došlo do incidenta u kojem je muškarac izazvao veliku materijalnu štetu na jednom vozilu.

Muškarac je palicom udarao i uništavao automobil, nakon čega se popeo na njega. U jednom trenutku počeo je skakati po vozilu, a zatim je propao kroz krov automobila.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za portal "Avaz" potvrđeno je da je muškarac uhapšen.

On se tereti za krivično djelo "oštećenje tuđe stvari". Istraga o okolnostima događaja je u toku.