Piva tvrdi da mu je policija uništila život: Kuća potpuno razorena

Nakon policijske akcije “Pauk”, koju je na području Viteza sproveo MUP SBK, medijima u FBiH se javio Ivica Mišković koji tvrdi da mu je policija uništila imovinu.

Ivica Mišković, poznatiji kao Piva, u svojoj reakciji osporava navode iz službenog policijskog izvještaja.

Republika Srpska Rezolucija o osudi veličanja ideologije NDH ide na Ustavni sud

Kako je ranije saopšteno iz MUP-a KSB, policijski službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a SBK/KSB i Jedinice za specijalističku podršku, po naredbi Opštinskog suda u Travniku, izvršili su pretrese dvije kuće i dva poslovna objekta u mjestima Šantići i Dubravica kod Viteza.

Tom prilikom pronađen je pištolj, a daljnja kriminalistička obrada sprovodi se nad četiri osobe iz Viteza.

Povodom objavljenih informacija, Ivica Mišković tvrdi da su navodi neutemeljeni te da je tokom akcije njegovoj porodici nanesena velika šteta.

"Evo šta su mi sve uništili. Žena mi je završila na psihijatriji. Samo su kod brata našli jedan pištolj koji svaka kuća ima. Slikali su nas privatnim mobilnim telefonima kao nekakve žrtve. Sve se ovo desilo na osnovu neutemeljenih dokaza", naveo je Mišković u reakciji dostavljenoj portalu "Crna Hronika".

Region Djevojčica Eldina Dervišević nestala u Sloveniji

Dodatno se oglasio i Gabriel Mišković, koji je za pomenuti medij izjavio da porodica živi od poštenog rada.

"Bavimo se restoranom, poljoprivredom i mesnicama. Upali su jutros u četiri sata. Mene, Ivicu Miškovića, mog oca i strica Danijela odveli su na ispitivanje i pitali imamo li ikakve veze s drogom ili konzumacijom, nakon čega su nas pustili. Obustavili su nam čitav posao, a mi nismo nikakvi kriminalci. Ja sam seljak čovjek", kazao je Gabriel Mišković.

Akcija "Pauk"

Iz MUP-a KSB navode da se aktivnosti sprovode pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva, te da slijedi daljnja kriminalistička obrada.

“Dana 23.04.2026. godine, u jutarnjim satima, realizovana je operativna akcija kodnog naziva 'PAUK'. Policijski službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a SBK/KSB i Jedinice za specijalističku podršku MUP-a, na osnovu naredbe Opštinskog suda u Travniku, izvršili su pretrese dvije kuće i dva poslovna objekta u mjestima Šantići i Drubravica, na području opštine Vitez. Tom prilikom pronađeno je vatreno oružje – pištolj. Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Travnik, biće sprovedena daljnja kriminalistička obrada nad četiri lica, i to: D.M, rođen 1977. godine, D.M, rođen 1983. godine, I.M, rođen 1974. godine, G.M, rođen 2002. godine svi iz Viteza", naveli su iz MUP-a.

Republika Srpska Sastanak u Vladi: Pojačati borbu protiv korupcije i ubrzati imenovanje tužioca

U okviru tih aktivnosti, policijski službenici Tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga PU Travnik i policijski službenici PS Travnik, na osnovu naredbe Opštinskog suda u Travniku, u ulici Poturmahala – Šehida 7, opština Travnik, izvršili su pretres vozila, stana i podrumskih prostorija koje koristi M.S, rođenog 1975. godine iz Travnika.

"Prilikom pretresa pronađena je i oduzeta određena količina opojne droge koja svojim izgledom i morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu kanabis, kao i veća količina bijele praškaste materijekoja svojim izgledom i morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu spid, kao i digitalna vaga za precizno mjerenje", kažu u policiji.

U saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom protiv osumnjičenih se preduzimaju zakonom propisane mjere i radnje.