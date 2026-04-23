Goraždanin se ponašao sumanuto, u poruci najavio ubistvo kćerke!

Autor:Ognjen Matavulj
E.D. (49) iz Goražda, koji je u selu Kabernik kod Višegrada ubio dvogodišnju kćerku pa sebe, prije jezivog zločina se ponašao sumanuto i članovima porodice je najavio da će ubiti dijete, saznaje ATV.
Nažalost, niko nije uspio da ga spriječi u toj namjeri. Pokušali su članovi porodice, alarmirani su MUP Bosansko-podrinjskog kantona i PU Foča, ali su policajci stigli prekasno... U porodičnoj kući u Kaberniku zatekli su obješena tijela dvogodišnje djevojčice i njenog oca.
"Kritičnog dana E.D. nije bio pri sebi... Bratu, koji živi u Sarajevu, ostavio je oproštajnu poruku u kojoj je najavio šta će učiniti. Uznemireni čovjek je pokušao sve što je mogao... Alarmirao je policiju, krenuo za Goražde, ali se E.D. sa ćerkicom odvezao prema Kaberniku, odakle je porijeklom”, kaže izvor ATV-a.
Istražujući cijeli slučaj PU Foča je utvrdila da je E.D. u Višegrad stigao oko 14 časova. Tada je nadzorna kamera snimila njegovo vozilo kako prolazi kroz crveno svjetlo na semaforu.
Tragedija kod Višegrada: Ubio dijete, pa presudio sebi
”Očigledno je ćerku ubio nedugo po dolasku u selo. Nakon toga je pojedinim članovima porodice javio da je ubio dijete, da bi nakon toga i sebi oduzeo život”, kaže izvor ATV-a.
Niko ne zna šta je E.D. nagnalo da počini ovaj jezivi zločin. Njegovi poznanici su u šoku i niko ne može da vjeruje da je naudio djetetu. Opisuju ga kao mirnog čovjeka, koji nije imao nasilnih ispada. Kako saznajemo razveden je od supruge i razvod je teško podnio. Živio je s dvogodišnjom kćerkom, koja je imala određenih zdravstvenih problema, a ima i starije dijete iz prethodnog braka.
Tužilaštvo se za ATV oglasilo o tragediji: Naređena obdukcija tijela oca i djeteta
Istragu vodi Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu koje je naložilo obdukciju tijela, kao i preduzimanje svih istražnih mjera i radnji kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja.
