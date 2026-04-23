Goraždanin se ponašao sumanuto, u poruci najavio ubistvo kćerke!

Ognjen Matavulj
23.04.2026 16:03

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka
Foto: ATV

E.D. (49) iz Goražda, koji je u selu Kabernik kod Višegrada ubio dvogodišnju kćerku pa sebe, prije jezivog zločina se ponašao sumanuto i članovima porodice je najavio da će ubiti dijete, saznaje ATV.

Nažalost, niko nije uspio da ga spriječi u toj namjeri. Pokušali su članovi porodice, alarmirani su MUP Bosansko-podrinjskog kantona i PU Foča, ali su policajci stigli prekasno... U porodičnoj kući u Kaberniku zatekli su obješena tijela dvogodišnje djevojčice i njenog oca.

Brat pokušao da spriječi tragediju

"Kritičnog dana E.D. nije bio pri sebi... Bratu, koji živi u Sarajevu, ostavio je oproštajnu poruku u kojoj je najavio šta će učiniti. Uznemireni čovjek je pokušao sve što je mogao... Alarmirao je policiju, krenuo za Goražde, ali se E.D. sa ćerkicom odvezao prema Kaberniku, odakle je porijeklom”, kaže izvor ATV-a.

Članovima porodice javio da je ubio dijete

Istražujući cijeli slučaj PU Foča je utvrdila da je E.D. u Višegrad stigao oko 14 časova. Tada je nadzorna kamera snimila njegovo vozilo kako prolazi kroz crveno svjetlo na semaforu.

Tragedija kod Višegrada: Ubio dijete, pa presudio sebi

”Očigledno je ćerku ubio nedugo po dolasku u selo. Nakon toga je pojedinim članovima porodice javio da je ubio dijete, da bi nakon toga i sebi oduzeo život”, kaže izvor ATV-a.

Poznanici u šoku

Niko ne zna šta je E.D. nagnalo da počini ovaj jezivi zločin. Njegovi poznanici su u šoku i niko ne može da vjeruje da je naudio djetetu. Opisuju ga kao mirnog čovjeka, koji nije imao nasilnih ispada. Kako saznajemo razveden je od supruge i razvod je teško podnio. Živio je s dvogodišnjom kćerkom, koja je imala određenih zdravstvenih problema, a ima i starije dijete iz prethodnog braka.

Tužilaštvo se za ATV oglasilo o tragediji: Naređena obdukcija tijela oca i djeteta

Istragu vodi Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu koje je naložilo obdukciju tijela, kao i preduzimanje svih istražnih mjera i radnji kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Više iz rubrike

Идентификовани нападачи на повратнике у Теслићу

Hronika

Identifikovani napadači na povratnike u Tesliću

3 h

0
Бањалучки стоматолог и зубни техничар пријављени за злоупотребу положаја

Hronika

Banjalučki stomatolog i zubni tehničar prijavljeni za zloupotrebu položaja

4 h

1
Паљевина аутомобила, гори аутомобил, запаљено возило

Hronika

Akcija ”Oganj”: Rasvijetljene paljevine dva vozila, u toku pretresi

5 h

0
Избио пожар у једној фабрици у Бугојну

Hronika

Vatra guta sve pred sobom: Izbio požar u Bugojnu!

7 h

0

  • Najnovije

18

39

Lažno se predstavljao kao hirurg: Za navodne operacije uzeo više od 100.000 evra

18

28

Ugroženi pasoši širom Evrope zbog sajber napada

18

27

Laktaši: Svečana akademija povodom Dana grada

18

11

U maju će se za ova tri znaka pare lijepiti kao magnet

17

59

Jezivi detalji likvidacije Ilije Krstića: Škaljarci ga zazidali

