Banjalučki stomatolog i zubni tehničar prijavljeni za zloupotrebu položaja

Banjalučka policija podnijela je prijavu tužilaštvu protiv stomatologa S.D. i zubnog tehničara O.Š. zbog sumnje da su oštetili Dom zdravlja Banjaluka za 9.750 KM, koje su prisvojili.
U PU Banjaluka navode da su obojica osumnjičeni da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.
”Prijavljena lica sumnjiče se da su od 2022. do 2025. godine kao doktor stomatologije i zubni tehničar zaposleni u zdravstvenoj ustanovi pacijentima pružali stomatološke i protetske usluge koje su naplaćivali izdavanjem lažnih računa”, saopštila je PU Banjaluka.
Dodaju da su osumnjičeni time protivpravno prisvojili novac, a zdravstvenu ustanovu oštetili za 9.750 KM.
