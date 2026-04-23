Banjalučki stomatolog i zubni tehničar prijavljeni za zloupotrebu položaja

Autor:

ATV
23.04.2026 13:46

Бањалучки стоматолог и зубни техничар пријављени за злоупотребу положаја

Banjalučka policija podnijela je prijavu tužilaštvu protiv stomatologa S.D. i zubnog tehničara O.Š. zbog sumnje da su oštetili Dom zdravlja Banjaluka za 9.750 KM, koje su prisvojili.

U PU Banjaluka navode da su obojica osumnjičeni da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

”Prijavljena lica sumnjiče se da su od 2022. do 2025. godine kao doktor stomatologije i zubni tehničar zaposleni u zdravstvenoj ustanovi pacijentima pružali stomatološke i protetske usluge koje su naplaćivali izdavanjem lažnih računa”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da su osumnjičeni time protivpravno prisvojili novac, a zdravstvenu ustanovu oštetili za 9.750 KM.

