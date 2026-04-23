Objavljeni detalji horora u Srebreniku: Žena izbodena nožem, muž se objesio

Kantonalno tužilaštvo u Tuzli objavilo je detalje istrage stravičnog slučaja koji je pogodio naselje Brda kod Srebrenika gdje su juče pronađena tijela supružnika Indire (58) i Zaima Buljubašića (64).

Kako navode uviđaj na licu mjesta izvršili su dežurni tužilac i istražioci Sektora kriminalističke policije MUP-a TK .

Na ženi više rana od noža

”Beživotno tijelo žene je pronađeno u porodičnoj kući sa vidnim ubodnim i reznim povredama, najvjerovatnije nanesenim nožem, kao i sa povredama u predjelu vrata i glave. Tijelo muškarca je pronađeno u dvorištu kuće i najvjerovatnije se radi o smrti koja je posljedica samoubistva vješanjem”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Tuzli.

Naređene obdukcije

Kako navode dežurni tužilac je izdao naredbe za obdukcije oba tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti, te se obavljaju i druga vještačenja, analize i sve potrebne istražne radnje kako bi se utvrdile okolnosti koje su dovele do ove porodične tragedije.

Tragovi ukazuju na ubistvo i samoubistvo

”Istražitelji SKP MUP-a TK će Tužilaštvu dostaviti izvještaj sa pratećim materijalnim dokazima. Svi tragovi pronađeni na mjestu događaja upućuju na to da se radi o ubistvu žene i nakon toga samoubistvu njenog muža”, navode u tužilaštvu.