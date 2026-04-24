Pretučen u kladionici pa završio na UKC-u: Policija uhapsila napadača

Banjalučka policija juče je uhapsila lice inicijala E.H. zbog sumnje da je fizički napao muškarca u sportskoj kladionici i tom prilikom mu zadao teške tjelesne povrede.

Povrijeđenom licu je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko kliničkom centru Republike Srpske. Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

