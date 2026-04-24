Štrbac: Biće pogaženo međunarodno pravo, ako Mladić ne bude pušten na liječenje

Mehanizam za krivične sudove u Hagu pogaziće međunarodno pravo ako generala Ratka Mladića ne pusti na prijevremeno liječenje u Srbiju, izjavio je direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac.

Štrbac je rekao za Srnu da bi se u slučaju da srpski general ne bude pušten na liječenje budući da su i doktori UN potvrdili da je u terminalnoj time otvorilo pitanje šta predsjednik Mehanizma Grasijela Gati Santana uopšte više radi na toj poziciji.

Vjeruje, kaže, da će primjeniti to međunarodno pravo i da će pustiti srpskog generala.

"Nažalost vidjeli smo u slučaju Nebojše Pavkovića u kakvom stanju je pušten. Zapravo je došao da ovdje umre. Tako da oni u Hagu čekaju zadnji momenat, čak i ljekari koji daju mišljenje", rekao je Štrbac.

U osvrtu na izjavu glavnog hrvatskog tužioca Ivana Trudića da bi puštanje iz zatvora generala Mladića "bila vrlo loša poruka, bez obzira na njegovo zdravstvenog stanje", Štrbac je rekao da bi bio veoma ugodno iznenađen da je Trudić ili bilo koji Hrvat rekao da ga treba pustiti.

"Jer, ko bi to rekao u Hrvatskoj? Posebno u ovom vremenu rehabilitacije ustaštva bio bi izložen ne samo kritici javnosti nego i mogućem fizičkom napadu", rekao je Štrbac.

Na konstataciju Trudića da Mladić u Hrvatskoj, koji je svojevremeno bio komandant Kninskog korpusa JNA, nije odgovarao za "počinjene zločine", Štrbac je naveo da je upravo on bio svjedok Mladićeve odbrane i obarao takve optužbe.

"Nije osuđen, iako je bio optužen za neke događaje, uključujući tu i Škabrnju u Dalmaciji", rekao je Štrbac.

Porodica generala Ratka Mladića i njegov advokat Dragan Ivetić predali su juče zahtjev Mehanizmu za krivične sudove u Hagu za njegovo hitno puštanje na liječenje u Srbiji zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja.

Zahtjev sadrži izvještaj srpskih ljekara koji su ove sedmice pregledali generala Mladića, ljekara UN u pritvorskoj jedinici u Hagu, kao i pravne standarde koji bi trebalo da se primjene, te primjere slučajeva u kojima je to već korišćeno.

Predsjednik Mehanizma za krivične sudove u Hagu Rezidualnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana odbijala je do sada da ga pusti na privremeno liječenje, a ljetos je u obrazloženju odbijenice navela da nije na samrti i da samo u tom slučaju može da bude pušten iz zatvorske bolnice.