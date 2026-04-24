Minić: Želimo svakodnevnu avio liniju sa Beogradom

24.04.2026 13:56

Београд, 24. априла 2026. -У згради Владе Србије почео је састанак између премијера Србије Ђуре Мацута и премијера Републике Српске Саве Минића, а на састанку су присутни и министри две владе.На састанку присуствују министри правде Србије и Републике Српске Ненад Вујић и Горан Селак, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Србије Александра Софронијевић и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Foto: Tanjug/Rade Prelić

Želimo svakodnevnu avio liniju prema Beogradu da olakšamo svim seggmentima društva da što lakše imaju komunikaciju sa dvije prestonice, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, nakon sastanak sa premijerom Srbije Đurom Macutom.

"Izuzetno sam zadovoljan dinamikom naših sastanaka, kao i onim što smo u međuvremenu dogovarali i realizovali. Otvorene su još neke teme, mostovi koji nasd povezuju, do sada smo otvorili dva zajednička, a sada smo razgovarali o mostovima u Šepku i Karakaju. Želimo da svaki most na Drini bude u funkciji, ali ne samo u funkciji, već dan nas i spaja", naglasio je Minić.

Razgovarano je i oko gasovoda.

"Treba da vidimo šta je potrebno da radimo kompletnu infrastrukturu za taj poduhvat. Razgovarali smo i oko aerodroma u Trebinju ", dodao je Minić.

Razgovarano je i o izgradnji memorijalnog kompleksa u Donjoj Gradini.

Sastanku su pored premijera Minića i Macuta prisustvovali i ministri pravde Republike Srpske i Srbije Goran Selak i Nenad Vujić, kao i ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović, te ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević, prenosi RTRS

