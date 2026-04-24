Minić: Želimo svakodnevnu avio liniju sa Beogradom

Želimo svakodnevnu avio liniju prema Beogradu da olakšamo svim seggmentima društva da što lakše imaju komunikaciju sa dvije prestonice, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, nakon sastanak sa premijerom Srbije Đurom Macutom.

"Izuzetno sam zadovoljan dinamikom naših sastanaka, kao i onim što smo u međuvremenu dogovarali i realizovali. Otvorene su još neke teme, mostovi koji nasd povezuju, do sada smo otvorili dva zajednička, a sada smo razgovarali o mostovima u Šepku i Karakaju. Želimo da svaki most na Drini bude u funkciji, ali ne samo u funkciji, već dan nas i spaja", naglasio je Minić.

Razgovarano je i oko gasovoda.

"Treba da vidimo šta je potrebno da radimo kompletnu infrastrukturu za taj poduhvat. Razgovarali smo i oko aerodroma u Trebinju ", dodao je Minić.

Razgovarano je i o izgradnji memorijalnog kompleksa u Donjoj Gradini.

Sastanku su pored premijera Minića i Macuta prisustvovali i ministri pravde Republike Srpske i Srbije Goran Selak i Nenad Vujić, kao i ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović, te ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević, prenosi RTRS