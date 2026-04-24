Minić sa Macutom u Beogradu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom Vlade Srbije Đurom Macutom.

Premijeri će razgovarati o zajedničkim infrastrukturnim projektima i regionalnoj saradnji.

Sastanku prisustvuju ministri pravde Republike Srpske i Srbije Goran Selak i Nenad Vujić, kao i ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović, te ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević.