Antivakserski pokreti šire dezinformacije, vakcina doživotno ulaganje u zdravlje djece

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske saopštilo je da je vakcinacija je doživotno ulaganje u zdravlje d‌jece, što je višestruko potvrđeno kroz nauku i praksu, a da antivakserski pokreti šire dezinformacije i ugrožavaju zdravlje i život d‌jece.

Iz Ministarstva su istakli da je vakcinacija jedna od najefikasnijih i najvažnijih javnozdravstvenih mjera i pozvali roditelje da informacije o vakcinaciji traže od zdravstvenih radnika i relevantnih institucija, kako bi donosili odluke u najboljem interesu zdravlja svoje d‌jece.

"Nažalost, upravo povodom obilježavanja Evropske sedmice imunizacije suočavamo se sa aktivnostima i zagovaranjima antivakserskih pokreta koji promovišu kvazi-nauku, šire dezinformacije i na taj način ugrožavaju zdravlje i živote d‌jece", istakli su iz Ministarstva.

Na medije se apeluje da o temama od javnozdravstvenog značaja izvještavaju odgovorno, etički i u skladu sa naučno utemeljenim činjenicama, te da ne prenose informacije koje plasiraju nestručni pojedinci i nadriljekari, kako bi se spriječilo širenje dezinformacija i očuvalo povjerenje građana u medicinu.

Svake godine, krajem aprila obilježava se Evropska/Svjetska sedmica imunizacije s ciljem promocije imunizacije kao ključne mjere za prevenciju bolesti i zaštitu života, a ove godine moto obilježavanja je "Za svaku generaciju, vakcine d‌jeluju", saopšteno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Kampanja će se fokusirati na značaj vakcinacije u svim generacijama, jačanje javnog povjerenja, podršku zdravstvenim radnicima i osiguravanje jednakog pristupa zaštiti za sve zajednice i pojedince.

Iz Ministarstva su istakli da zdravstveni sistem ostaje otvoren za javni dijalog i odgovore na pitanja građana, ali isključivo u okvirima stručnih i naučno utemeljenih platformi.

Naglašeno je da je imunizacija jedna od najefikasnijih i najisplativijih zdravstvenih intervencija, koja predstavlja doživotno ulaganje u zdravlje d‌jece i njihovu dobrobit.

"Vakcina je najbolji `trener ili učitelj imunog sistema` tako što ga stimuliše na proizvodnju zaštitnih antitijela i ćelija, koje će omogućiti tijelu da kroz proces primarne vakcinacije i revakcinacije dobije potpunu zaštitu od raznih bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom", navodi se u saopštenju.

Kao jedna od činjenica navedeno je i da je od prve vakcine protiv malih boginja 1789. godine, pa sve do najnovijih vakcina koje se danas koriste, zahvaljujući vakcinaciji, životni vijek milijardi ljudi je značajno produžen.

"Vakcine su ključni dio održavanja zdravlja u svakoj dobi. Danas vakcine štite ljude tokom cijelog života, od d‌jetinjstva do odrasle dobi, pružajući zaštitu za više od 30 infekcija i teških bolesti", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da su zahvaljujući vakcinaciji, velike boginje eradikovane i niko više ne obolijeva od ove teške bolesti koja je odnosila milione života.

"Zahvaljujući vakcinaciji, obolijevanje od d‌ječje paralize u svijetu je smanjeno za 99 odsto u odnosu na 1988. godinu, kada je započet program vakcinacije" navodi se u saopštenju.

Vakcinacija protiv humanog papiloma /HPV/ virusa može spriječiti do 90 odsto slučajeva raka grlića materice - ova vakcina u kombinaciji sa redovnim skrining pregledima je najefikasnije sredstvo za prevenciju raka grlića materice.

Kako je navedno, u 2024. godini u svijetu je obuhvat trećom dozom vakcine koja štiti od difterije, tetanusa i pertusisa iznosio 85 odsto.

"Male boginje su jedna od najzaraznijih bolesti koje postoje. Procenat d‌jece koja su primila prvu dozu vakcine protiv malih boginja je 2024. godine u svijetu iznosio 84 odsto u odnosu na 2019. godinu kada je procenat bio 86 odsto", kažu u Ministarstvu.

Dodali su da nevakcinisana mala d‌jeca imaju najveći rizik od dobijanja malih boginja i komplikacija ove bolesti, uključujući i smrt.

Detaljnije informacije o imunizaciji dostupne su i na internet-stranicama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite