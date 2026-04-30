Minić i Marić potpisali memorandum o zajedničkim mjerama

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Sindikata uprave Božo Marić potpisali su danas u Banjaluci Memorandum o zajedničkim mjerama.
Minić je izjavio da su zahtjevi radnika u upravi realni i da će biti urađeno sve da bi bili ispoštovani.
"Vlada Srpske je odlučna da sa socijalnim partnerima ima kvalitetan odnos. Rješavanje statusa, dozvola, uvjerenja je dio života i zato radnik u upravi mora biti zadovoljan", rekao je Minić u Banjaluci nakon potpisivanja memoranduma.
On je istakao da će biti ogranizovani sastanci da bi problemi radnika bili rješavani.
Predsjednik Sindikata uprave Božo Marić rekao je da će potpisani Memoranduma o zajedničkim mjerama sa Vladom Republike Srpske doprinijeti unapređenju prava radnika u javnoj upravi Srpske.
"Memorandum je obuhvatio niz mjera koje se tiču povećanja plata, zaključivanja kolektivnih ugovora koji su nedostajali u javnoj upravi, pokretanje inicijative za izmjene Zakona o platama, Zakona o radu, Zakona o dječijoj zaštiti", rekao je Marić novinarima u Banjaluci nakon potpisivanja ovog dokumenta sa premijerom Srpske Savom Minićem.
Prema njegovim riječima, potpisivanjem Memoranduma pokazano je da se socijalnim dijalogom mogu i moraju unapređivati prava radnika u javnoj upravi.
"Jedino zadovoljan radnik u javnoj upravi je čvrst temelj i stub institucija Republike Srpske i može odgovoriti zahtjevima građana", rekao je Marić.
Premijer Srpske danas je ovaj dokument potpisao i sa predsjednikom Saveza sindikata Republike Srpske Goranom Stankovićem.
Premijer Srpske smatra da prava radnika moraju biti dodatno zaštićena i unapređena.
