Popularna igračka hitno povučena sa tržišta

Mnogi roditelji ne razmišljaju o tome je li igračka kupljena u poznatim trgovinama, poput Muler, stvarno sigurna za njihovu djecu.

Često se podrazumijeva da su takvi proizvodi strogo kontrolisan, pa se rijetko provjeravaju obavijesti o povlačenju igračaka s tržišta.

Ipak, takve obavijesti su veoma važne jer se odnose na sigurnost djece i ne bi ih se smjelo ignorisati.

Povučena je dječja igračka Princes Mimi narukvica novčanik zbog opasnosti od gutanja sitnih dijelova koji se mogu odvojiti. Proizvod je prodavan u periodu od 8.4.2024. do 1.4.2026.

Opasnost

"Molimo provjerite imate li navedeni proizvod te odmah prestanite s upotrebom! Povrat navedenog proizvoda moguć je u bilo kojoj Muler poslovnici. Plaćeni iznos bit će Vam vraćen i bez pripadajućeg računa”, ističu iz Mulera.

Takođe, povučena je popularna dječja igračka Streč Gorila Van Manen 621539 zbog sumnje na prisutnost azbesta u punjenju od pijeska. Proizvod je prodavan u periodu od od 15.02.2024 do danas.

Azbest je opasan jer se njegova sitna vlakna mogu osloboditi u zrak i lako udahnuti. Kada uđu u pluća, mogu dugoročno uzrokovati teška i trajna oštećenja dišnog sastava te povećati rizik od ozbiljnih bolesti. Kod igračaka poput ove s punjenjem, problem nastaje ako se materijal raspada i stvara prašinu koju dijete može udahnuti ili progutati, prenosi Dnevno.hr.