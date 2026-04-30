Logo
Large banner

Popularna igračka hitno povučena sa tržišta

Autor:

ATV
30.04.2026 12:19

Komentari:

0
Популарна играчка хитно повучена са тржишта
Foto: ATV

Mnogi roditelji ne razmišljaju o tome je li igračka kupljena u poznatim trgovinama, poput Muler, stvarno sigurna za njihovu djecu.

Često se podrazumijeva da su takvi proizvodi strogo kontrolisan, pa se rijetko provjeravaju obavijesti o povlačenju igračaka s tržišta.

Ipak, takve obavijesti su veoma važne jer se odnose na sigurnost djece i ne bi ih se smjelo ignorisati.

Povučena je dječja igračka Princes Mimi narukvica novčanik zbog opasnosti od gutanja sitnih dijelova koji se mogu odvojiti. Proizvod je prodavan u periodu od 8.4.2024. do 1.4.2026.

Opasnost

"Molimo provjerite imate li navedeni proizvod te odmah prestanite s upotrebom! Povrat navedenog proizvoda moguć je u bilo kojoj Muler poslovnici. Plaćeni iznos bit će Vam vraćen i bez pripadajućeg računa”, ističu iz Mulera.

Takođe, povučena je popularna dječja igračka Streč Gorila Van Manen 621539 zbog sumnje na prisutnost azbesta u punjenju od pijeska. Proizvod je prodavan u periodu od od 15.02.2024 do danas.

Azbest je opasan jer se njegova sitna vlakna mogu osloboditi u zrak i lako udahnuti. Kada uđu u pluća, mogu dugoročno uzrokovati teška i trajna oštećenja dišnog sastava te povećati rizik od ozbiljnih bolesti. Kod igračaka poput ove s punjenjem, problem nastaje ako se materijal raspada i stvara prašinu koju dijete može udahnuti ili progutati, prenosi Dnevno.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

igračka

Povlačenje sa tržišta

ekonomija

tržište

Djeca

Komentari (0)
Large banner

