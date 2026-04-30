Darko Mladić o zdravstvenom stanju generala: Nisam još dobio nikakav odgovor

30.04.2026 12:00

Син Ратка Младића
Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je Srni da već danima nema informacija o zdravstvenom stanju njegovog oca koji je u haškoj pritvorskoj bolnici i da planira već sljedeće sedmice da ode u Hag kako bi ga posjetio.

Darko Mladić kaže da se u ponedjeljak, 27. aprila, zadnji put čuo sa ocem i da nema još nikakvih novih informacija o njegovom zdravlju niti o eventulanom puštanju na liječnje u Srbiji.

"Nemam ništa novo, nažalost. Ja sam poslao mejl Mehanizmu da vidim o čemu se radi, ali nisam još dobio nikakav odgovor i u ovom trenutku još nemam nikakve informacije", naveo je Darko.

On kaže da mu nekada odgovore mejlom, a nekada dobije vezu odmah, te navodi da će vjerovatno sljedeće sedmice opet ići u Hag.

Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove MMKS Grasijela Gati Santana naredila je da se najkasnije do sutra sastavi izvještaj sa mišljenjem nezavisnih stručnjaka kojim se procjenjuje trenutno zdravstveno stanje generala Mladića, uključujući relevantne dijagnoze, prognoze i mogućnosti liječenja.

BiH

ATV saznaje: Odbijena žalba "Planet softa", rješenja dostavljena firmama

Advokatski tim Ratka Mladića podnio je zahtjev u četvrtak, 23. aprila, u kojem se zahtijeva uslovno puštanje na slobodu na humanitarnim osnovama, s obzirom na njegovo sve lošije zdravstveno stanje.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja. Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.

Pročitajte više

АТВ сазнаје: Одбијена жалба "Планет софта", рјешења достављена фирмама

BiH

ATV saznaje: Odbijena žalba "Planet softa", rješenja dostavljena firmama

43 min

0
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Republika Srpska

Dodik čestitao Međunarodni praznik rada: Radnici najvažniji nosilac društva

44 min

0
Бивша жена Хариса Џиновића Мелина Џиновић

Scena

Melina na vjenčanju nosila prsten vrijedan 80.000 evra

45 min

0
Паре

Ekonomija

Provjerite da li je imate kod kuće: Ukida se ova novčanica

48 min

0

Više iz rubrike

Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Republika Srpska

Dodik čestitao Međunarodni praznik rada: Radnici najvažniji nosilac društva

44 min

0
Познато када се очекује повећање основице борачког додатка

Republika Srpska

Poznato kada se očekuje povećanje osnovice boračkog dodatka

50 min

0
Саво Минић, премијер Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Besplatni udžbenici za osnovce, Vlada izdvaja 10 miliona KM

1 h

0
Минић и Станковић потписали меморандум о заједничким мјерама

Republika Srpska

Minić i Stanković potpisali memorandum o zajedničkim mjerama

1 h

0

  • Najnovije

12

33

Odluka zatresla Ameriku: Vrhovni sud donio presudu o crtanju izbornih mapa

12

30

Karan čestitao 1. maj: Prilika je da se podsjetimo važnosti dostojanstvenog rada

12

26

SIPA poslala upozorenje: Čuvajte se lažnih SMS poruka!

12

25

Tramp će vjerovatno biti nominovan za Nobelovu nagradu za mir

12

23

Minić i Marić potpisali memorandum o zajedničkim mjerama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner