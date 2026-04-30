Darko Mladić o zdravstvenom stanju generala: Nisam još dobio nikakav odgovor

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je Srni da već danima nema informacija o zdravstvenom stanju njegovog oca koji je u haškoj pritvorskoj bolnici i da planira već sljedeće sedmice da ode u Hag kako bi ga posjetio.

Darko Mladić kaže da se u ponedjeljak, 27. aprila, zadnji put čuo sa ocem i da nema još nikakvih novih informacija o njegovom zdravlju niti o eventulanom puštanju na liječnje u Srbiji.

"Nemam ništa novo, nažalost. Ja sam poslao mejl Mehanizmu da vidim o čemu se radi, ali nisam još dobio nikakav odgovor i u ovom trenutku još nemam nikakve informacije", naveo je Darko.

On kaže da mu nekada odgovore mejlom, a nekada dobije vezu odmah, te navodi da će vjerovatno sljedeće sedmice opet ići u Hag.

Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove MMKS Grasijela Gati Santana naredila je da se najkasnije do sutra sastavi izvještaj sa mišljenjem nezavisnih stručnjaka kojim se procjenjuje trenutno zdravstveno stanje generala Mladića, uključujući relevantne dijagnoze, prognoze i mogućnosti liječenja.

Advokatski tim Ratka Mladića podnio je zahtjev u četvrtak, 23. aprila, u kojem se zahtijeva uslovno puštanje na slobodu na humanitarnim osnovama, s obzirom na njegovo sve lošije zdravstveno stanje.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja. Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.