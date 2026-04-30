Poznato kada se očekuje povećanje osnovice boračkog dodatka

30.04.2026 11:46

Познато када се очекује повећање основице борачког додатка
Čim se održi sjednica donosimo Zakon o povećanju osnovice boračkog dodatka, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Minić je istakao da bi u ponedjeljak trebao da bude Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, a procedura je 10-12 dana za zakazivanje sjednice.

"Tako da nema apsolutno nikakvog odlaganja. Mogu reći da sam ponosan i na rukovodstvo stranke koje je prihvatilo prijedlog, ali isto tako i na Boračku organizaciju što smo pokazali da smo kompaktni", naglasio je Minić.

Minić je poručio da povećanje osnovice boračkog dodatka nije pola marke kao što neki tumače.

"To je pola marke u obračunu, a to je 22 miliona KM u ovoj godini samo za pola marke kada je više. Međutim, to je 50 miliona više u odnosu na sada. Novi zakon će obezbijediti preko 50 miliona KM više. Ima mnogo dobrih stvari koje se odnose na naše borce", istakao je Minić.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Besplatni udžbenici za osnovce, Vlada izdvaja 10 miliona KM

Savo Minić

Borački dodatak

Borci Republike Srpske

Vlada Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske

Više iz rubrike

Саво Минић, премијер Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Besplatni udžbenici za osnovce, Vlada izdvaja 10 miliona KM

1 h

0
Минић и Станковић потписали меморандум о заједничким мјерама

Republika Srpska

Minić i Stanković potpisali memorandum o zajedničkim mjerama

1 h

0
Шта значи споразум СДС-а: Слика најбоље описује стање у опозицији

Republika Srpska

Šta znači sporazum SDS-a: Slika najbolje opisuje stanje u opoziciji

4 h

9
Небојша Вукановић на сједници Колегијума Народне скупштине Републике Српске

Republika Srpska

Odlučeno u Doboju, procurilo u Trebinju: Vukanović ogorčen na SDS

16 h

1

  • Najnovije

12

33

Odluka zatresla Ameriku: Vrhovni sud donio presudu o crtanju izbornih mapa

12

30

Karan čestitao 1. maj: Prilika je da se podsjetimo važnosti dostojanstvenog rada

12

26

SIPA poslala upozorenje: Čuvajte se lažnih SMS poruka!

12

25

Tramp će vjerovatno biti nominovan za Nobelovu nagradu za mir

12

23

Minić i Marić potpisali memorandum o zajedničkim mjerama

