Šta znači sporazum SDS-a: Slika najbolje opisuje stanje u opoziciji

SDS na čelu sa Brankom Blanušom ponudio je opozicionim strankama sporazum kojim se definiše zajednički nastup na predstojećim opštim izborima 2026. godine.

Sporazum je odjeknuo u opoziciji, tumačenja je previše. Jedni slave pobjedu, drugi prećutkuju poraz, treći naglašavaju izdaju.

Sadržaj sporazuma možete da pročitate na kraju teksta.

Predsjedništvo SDS-a usvojilo je zaključak prošle godine kojim je Branko Blanuša kandidat ove stranke na predstojećim izborima. Sa jedne strane ishitrena odluka, sa druge strane tražila se reakcija na nasrtaje Draška Stanivukovića i Pokreta Sigurna Srpska.

Dogovor o kandidatu

Projekcije o kandidatu nisu ni blizu izdefinisane. Lider SDS-a Branko Blanuša u svojim javnim nastupima neprestano ističe da je njegova kandidatura odluka organa stranke, a ne i njega lično. Da bi se povukao iz trke o tome mora da odluči stranka, a ne on lično. I to je stranka i uradila. Sporazumom za koji je glasalo većina članova Predsjedništva SDS-a u drugoj tački se kaže da će se o kandidatu za dvije inokosne funkcije tek dogovarati.

SDS je pomilovao Branka Blanušu i olakšao mu je teret koji mu je na leđa stavio predsjednik PSS-a Draško Stanivuković. Iako se nakon medijskih pritisaka Blanuša povremeno oglašavao sa izjavama da je on i dalje kandidat za predsjednika, nakon ovog sporazuma to više ne može da kaže. Ispalo bi ili da obmanjuje stranke opozicije ili da obmanjuje javnost.

Čiji izborni rezultati?

Sporazum je toliko sulud da je konfuzan i dio izbora kandidata na bazi izbornih rezultata i relevantnih istraživanja? To bi u praksi značilo da će se raspolagati nekim brojkama, a da će ih svaka stranka tumačiti na svoj način. Hipotetički: na izborima 2024. godine Maja Dragojević Stojić kao kandidat SDS-a osvojila je 10.680 glasova. To je podatak koji SDS-u može ići u prilog, s tim što je Maja Dragojević Stojić sada član PSS-a, što znači da je Stanivukovićev kadar na prošlim izborima osvojio toliko glasova.

Tek da se ne priča o tome što SDS sam predlaže da se koriste ankete dok Pokret Sigurna Srpska praktično živi na istim.

Kažnjavanje najjače stranke

Najveća glupost koja se može pročitati u ovom sporazumu je tačka 4. koja kaže da buduće mjesto predsjednika Vlade ne može pripasti onoj političkoj stranci koja je predložila kandidata za Predsjednika Republike Srpske.

Ako će najjača stranka predložiti kandidata za predsjednika, to će praktično značiti da će biti zbog toga kažnjeni. Hipotetički ponovo: da SDS kojim slučajem pobijedi na izborima za predsjednika, a da se nastavi dosadašnji trend da su najjača opoziciona stranka sa najviše mandata u Narodnoj skupštini, to bi značilo da baš zbog toga ne mogu da dobiju funkciju predsjednika Vlade. Suludo? Ne toliko kada se shvati da Jelena Trivić koja preživljava na cenzusu u banjalučkoj Skupštini može da postane premijer što joj je neskrivena želja, kako tvrdi Nebojša Vukanović.

Raskid sa Listom za pravdu i red

Koliko SDS ne može bez podrške Draška Stanivukovića, toliko ne mogu ni bez podrške Nebojše Vukanovića. Ipak, između njih dvojice, izabrali su Stanivukovića. Time su bez dileme eliminisali Vukanovića sa opozicione koalicije.

Ako bi lider Liste za pravdu i red i prihvatio ovakvo stanje i povukao svoju kandidaturu, onda bi se on lično eliminisao sa političke scene, što radi i Branko Blanuša. Vukanović je odmah nakon prijevremenih izbora proklamovao svoju kandidaturu za Predsjedništvo BiH i dao otvorenu podršku Blanuši za kandidaturu za predsjednika Srpske.

Nije ni tajna da za ovaj potez SDS-a nema većinske podrške rukovodstva. Umetanje starih kadrova u sam vrh stranke poslužio je svrsi da ovakav jedan dokument dobije podršku "većine", ko god da je čini.

Drugi članovi koji uživaju dozu popularnosti unutar SDS-a poput Ljubiše Petrovića na ovaj način su sklonjeni u stranu i preglasani.

Šta će reći birači?

Ova kapitulacija Srpske demokratske strane ne tiče se samo opozicionih političara, nego i simpatizera SDS-a. Da kojim slučajem Pokret Sigurna Srpska Draška Stanivukovića izbaci iz igre Branka Blanušu, pitanje je koliku podršku bi dobio od biračkog tijela SDS-a.

Posljednjih mjeseci projekcija unutar opozicionog biračkog tijela Srpske demokratske stranke je jednostavna: Blanuša je kandidat, Stanivuković radi protiv SDS-a, a PSS je sastavljen od otpadnika drugih stranaka. U tom odnosu snaga malo je prostora da Stanivuković dobije bezuslovnu podršku. Situacija bi se više mogla čitati kroz 2020. godinu i poraz tada bivšeg SDS-ovca Miće Mićića.

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović kaže da je Blanuša odabrao Draška za strateškog partnera i sarkastično poručuje "srećno bilo".

"Postoje samo dvije stranke na političkoj sceni koje su bile na izborima prije četiri godine i koje će izaći i na ove. To smo mi i SDS. PDP koji je imao kandidata za predsjednika i milionsku kampanju imali su 10%. Taj PDP više ne postoji, to je potvrdio i Igor Crnadak", rekao je Vukanović i dodaje:

"Gospodin Blanuša mora biti svjestan da sam ga nedavno spasio iz Draškovih ralja. Kada bih o tome progovorio bilo bi bolje svima njima da izađu pred streljački vod. Bio sam uvijek korektan. Izgleda da treba biti đubre i pašče", rekao je Vukanović.

On napominje da je Draško Stanivuković radio protiv SDS-a i uzimao njihove ljude.

"To je za SDS prihvatljivo. Iskrena ruka očigledno nije prihvatljiva. To će morati prije svega svojim članovima da obrazloži gospodin Blanuša. Ako bih progovorio to bi bio kraj za sve njih. Odigrao sam časnu ulogu o kojoj ne želim sada da govorim. Ovaj sporazum je napisan tako da je Jeleni (Trivić) prihvatljiv, ona može ostati kao kandidat za premijera, a neće dobiti ništa. Gledaju samo da je iskoriste. Ja nikada neću biti sa mafijom", poručio je Vukanović.

Sporazum – pobjednički koncept Opšti izbori 2026.

1. Stranke potpisnice se obavezuju da će na predstojeće izbore izaći sa zajedničkim kandidatima za inokosne funkcije na nivou R. Srpske i BiH;

2. Stranke potpisnice konstatuju da će dogovorom utvrditi personalna rješenja za dvije inokosne funkcije, Predsjednika, Republike Srpske i člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske na bazi izbornih rezultata u prethodnom izbornom ciklusu i relevantnih istraživanja javnog mijenja.

3. Stranke potpisnice konstatuju da će nakon održanih Opštih izbora zajedno formirati novu skupštinsku većinu u NSRS i izabrati njeno novo rukovodstvo kao i novu Vladu Republike Srpske bez podrške SNSD-a;

4. Stranke potpisnice sporazumijevaju se da buduće premijersko mjesto ne može pripasti onoj političkoj stranci koja je predložila kandidata za Predsjednika Republike Srpske.

5. Stranke potpisnice se obavezuju da će u maksimalno brzom roku a najkasnije do kraja 5. mjeseca 2026. godine potpisati dodatni aneks sporazuma o personalnim i zajedničkim kandidatima za inokosne funkcije, predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH kao i usvojiti sporazume, anekse sporazuma na svojim stranačkim organima koji su statutarno nadležni za usvajanje predizbornih i postizbornih koalicija.