Ne jenjavaju sukobi u opoziciji: Stanišić žestoko udario na Petrovića

U opoziciji u Republici Srpskoj ne jenjavaju sukobi i prepucavnja - naprotiv, svakodnevno se šire pa je sada došlo do obračuna PSS-a i bijeljinskog SDS-a.

Ovaj put, član Predsjedništva PSS-a Miloš Stanišić žestoko je udario na SDS-ovog gradonačelnika Bijeljine Ljubišu Petrovića, poručujući da je Bijeljinski SDS, ali i cijeli grad, na koljenima upravo zbog njega.

Svijet UZNEMIRUJUĆE: Dječak djevojčici skakao po glavi jer nije htjela da mu da broj

"Opozicija ima dovoljno snage, znanja i ljudi da ponudi rješenja. Problem je što se uvijek pojavi nekoliko onih koji misle da su veći od dogovora, pa onda rade sve da ga sruše. To nije hrabrost, to je politička nezrelost i direktna usluga vlasti", rekao je Stanišić, dodajući da je u Bijeljini taj problem posebno vidljiv.

On je naglasio da će glavni organi Pokreta Sigurna Srpska i SDS, kao dvije najveće opozicione stranke, napraviti dogovor o kandidatima za opšte izbore na osnovu realne podrške i interesa naroda, a ne ličnih ambicija.

"Žao mi je što u Bijeljini nemamo ozbiljnog sagovornika unutar SDS-a. Ta stranka je u ovom gradu na koljenima upravo zbog Ljubiše Petrovića. Nije u stanju da formira ni gradski odbor i zbog toga i cijela Bijeljina posrće”, rekao je Stanišić.

Petrović se, naglašava Stanišić, ne bavi ni gradom, ni politikom, već vodi lične ratove – ljudima u opštini kasne plate, vrtićima kasne plate, a ne isplaćuju se ni naknade na koje imaju pravo, gase se sportski klubovi koji su iznjedrili šampione.

Društvo Meteorološki šok: Nakon vrelog vikenda vraća se snijeg

On je istakao da opozicija ne može i neće čekati one koji svjesno rade protiv zajedničkog cilja.

"Svako ima pravo na stav, ali nema pravo da ruši dogovore koji se prave u interesu naroda. Ko to radi, svjesno radi protiv pobjede opozicije i sam se svrstava na drugu stranu“, poručio je Stanišić.

"Narod ne interesuju sukobi unutar opozicije, nego da li ćemo konačno ponuditi ozbiljnu alternativu. To nam, zbog Vukanovića, Petrovića i sličnih, s pravom zamjeraju. Mi ćemo to uraditi - sa onima koji su spremni da rade, a ne sa onima koji misle da je politika lična scena“, rekao je Stanišić.

On je dodao da opozicija ima ljude, snagu i jasan cilj.

"A oni koji misle da je važnije da budu u pravu nego da pobijedimo - neka objasne građanima zašto im je to prioritet“, zaključio je Stanišić.

Petrović podržao Vukanovića, o Stanivukoviću ni riječi

Ljubiša Petrović je juče na svom fejsbuk profilu podržao Branka Blanušu i Nebojša Vukanovića za kandidate na predstojećim izborima.

Hronika Dječak povrijeđen u eksploziji: Poznato u kakvom je stanju

O predsjedniku PSS-a i gradonačelniku Banjaluke, koji pretenduje na kandidaturu, nije rekao ni riječi.

"Neće biti sedmice na lotou, već naš profesor Branko Blanuša je kandidat za predsjednika Republike Srpske! Sa druge strane puna podrška bratu Vukanu u borbi za srpskog člana Predsjedništva!", napisao je Petrović, što je očigledno zasmetalo Stanišiću.