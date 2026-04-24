Метеоролошки шок: Након врелог викенда враћа се снијег

Предстојећи викенд у Републици Српској и Федерацији БиХ донијеће нам право љетно вријеме уз претежно сунчане интервале, али метеоролози упозоравају да се у прогнозе изненада вратила најава сњежних падавина.
Иако ће субота и недјеља бити врло топле са дневним температурама од 19 до 25 степени, а на југу Херцеговине чак до врелих 28 степени Целзијуса, јутра ће и даље остати прохладна уз могућност локалног мраза.
Већ почетком сљедеће седмице, тачније у понедјељак и уторак, доћи ће до постепеног наоблачења које ће мјестимично пратити слаба киша или краткотрајни пљускови. Температура у Босни ће тада пасти за око пет степени, док ће се у Херцеговини и даље задржати топло вријеме. Прави преокрет наступа од сриједе, када стиже већа количина облачности и обилније падавине, а ново захлађење ће на планине поново донијети сњежни покривач.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, све до 29. априла температуре ће се кретати у границама просјека за ово доба године, уз угодно топле дане и свјежа јутра. Ипак, изразито хладнији период очекује нас од 30. априла па све до 4. маја, када ће се јутарње температуре у Босни спуштати и до два степена испод нуле. Током тог периода, максималне дневне вриједности неће прелазити 17 степени у Босни, док ће у Херцеговини бити нешто топлије са температуром до 21 степен Целзијуса.
