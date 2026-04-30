Minić: Besplatni udžbenici za osnovce, Vlada izdvaja 10 miliona KM

ATV
30.04.2026 11:30

Саво Минић, премијер Владе Републике Српске
Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da će do početka nove školske godine biti realizovana ideja o besplatnim udžbenicima za osnovce u Srpskoj, za šta će Vlada izdvojiti 10 miliona KM.

Premijer Srpske je naglasio da se na ovaj način iskazuje briga za najmlađe u Republici Srpskoj, ali i o standardu

Minić je naveo da je Vlada Republike Srpske usvojila akte u vezi sa tim i uputila ih Savezu opština i gradova Srpske

"Gradovi će učestvovati sa 30 odsto, opštine sa 20 odsto, a izrazito nerazvijene opštine neće učestvovati", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je istakao da se pokušava, koliko je moguće, napraviti ambijent u kojem je Vlada Republike Srpske partner svim kategorijama stanovništva, a na indirektan način pomaže roditeljima.

