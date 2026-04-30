Dodik čestitao Međunarodni praznik rada: Radnici najvažniji nosilac društva

ATV
30.04.2026 11:52

Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Foto: ATV

Svim građanima Republike Srpske čestitam 1. maj, Međunarodni praznik rada, uz želju da prvomajske praznike provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju, naveo je predsjednik SNSD Milorad Dodik.

"Ovaj datum je trajni simbol istorijskog puta ka ostvarenju radničkih prava i podsjeća nas da su pošten rad i socijalna pravda temelj egzistencije svakog pojedinca i osnovne vrijednosti kojima kao zajednica težimo. Radnici su najvažniji nosilac našeg društva i snaga koja neposredno doprinosi jačanju Republike Srpske, zbog čega je naša trajna obaveza da kontinuirano govorimo i predano radimo na unapređivanju njihovog položaja", istakao je Dodik.

Dodik ističe da socijalna pravda i zaštita prava zaposlenih ostaju primarni zadatak za institucije Republike Srpske, koje će i u budućnosti biti posvećene stvaranju kvalitetnijeg ambijenta za život i rad svih naših građana.

"Kroz iskrenu saradnju s partnerima i nove investicione cikluse, te završavajući započete projekte, nastavićemo da gradimo jaku i stabilnu Republiku Srpsku", poručio je Dodik.

