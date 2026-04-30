Rodiću tri godine zatvora za pokušaj ubistva pred zgradom policije u Bijeljini

Ognjen Matavulj
30.04.2026 13:33

Увиђај на мјесту пуцњаве у Бијељини
Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je presudu Vanji Rodiću (52) iz Bijeljine i pravosnažno ga osudio na tri godine zatvora zbog pokušaja ubistva Siniše Perića zvanog Tigar.

Presuda je izrečena nakon žalbenog postupka.

”Žalbe tužilaštva i odbrane odbijene su kao neosnovane. Potvrđena je prvostepena presuda Okružnog suda u Bijeljini kojom je Rodić oglašen krivim za pokušaj ubistva i osuđen je na tri godine zatvora”, navode u Vrhovnom sudu.

Osuđen nakon ponovljenog suđenja

Rodić je u istom predmetu ranije bio oslobođen optužbe za pokušaj ubistva, ali je tu presudu ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i postupak vratio na novo suđenje. Tada je potvrđen dio presude kojom je Rodiću izrečena kazna od pet mjeseci zatvora jer je na javnom mjestu nosio pištolj, za koji nema oružni list ni dozvolu za nošenje.

Na Perića je pucano 6. jula 2021. godine preko puta sjedišta policije u ulici Dušana Baranina u Bijeljini. U optužnici se navodi da je Rodić oko 18.45 časova vozilom ”reno senik” izlazio iz kružnog toka, te se zaustavio kada je uočio Perića, koji je automobilom ”BMW” ulazio u kružni tok.

Ispalio četiri hica iz pištolja

”Rodić je zaustavio svoje vozilo naspram ”BMW-a”. Poslije kraće rasprave prijetio je Periću da će ga ubiti. Potom je, u namjeri da ga liši života, prema Periću ispalio najmanje četiri hica iz pištolja, nakon čega je pobjegao”, navodilo se u optužnici.

Nijedan metak Petića nije pogodio, ali je oštećen njegov automobil. U optužnici se navodi da su na lijevim vratima ”BMW-a” nastale četiri rupe od zrna.

Hapšen zajedno sa Tijanom Ajfon

Rodić i Perić važe za kriminogene osobe. Istražioci su ovu pucnjavu dovodili u vezu sa sukobom između dvije kriminalne grupe iz Bijeljine, koji je u to vrijeme tinjao. Inače, Perić je široj javnosti poznat kao jedan od uhapšenih na ”kokainskoj žurci” u Suvom Polju kod Bijeljine, kada je ”pala” i starleta Tijana Ajfon. Naknadno je hapšen zbog zelenašta i iznude, ali je nakon suđenja nepravosnažno oslobođen optužbe da je dvije porodice oštetio za oko 310.000 KM.

