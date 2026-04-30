"Nemoj Hadžija, nećemo više": Fikret Hadžić nakon 24 godine izašao iz zatvora

Fikret Hadžić poznat kao Hadžija izašao je iz zatvora nakon što je iza rešetaka proveo 24 godine.

Ovu informaciju je za Kliks potvrdio direktor Kazneno-popravnog zavoda Zenica Rusmir Isak.

Hadžić je završio iza rešetaka nakon što je 1. maja 2002. godine ubio tri člana porodice Kasumović u Lukavcu.

Prema njegovim tvrdnjama, godinama je bio maltretiran od ove porodice, a nakon što su ga pretukli u maju 2001. godine i, prema njegovim tvrdnjama, nisu kažnjeni, odlučio je da uzme stvari u svoje ruke.

Čekao je godinu dana i dočekao svu četvoricu na jednom mjestu za 1. maj. Trojicu je ubio, uključujući oca i sina Osmana i Bahriju kao i Kuduma Kasumovića, dok je četvrti član porodice uspio da pobjegne.

Tada je dobio 21 godinu zatvora za ubistva i još dodatne tri godine zbog pisma Vrhovnom sudu Federacije BiH u kojem je tražio da ova porodica bude kažnjena "barem sa 10 KM" jer su ga pretukli ili će ih on u suprotnom ubiti.