"Nemoj Hadžija, nećemo više": Fikret Hadžić nakon 24 godine izašao iz zatvora

ATV
30.04.2026 12:20

Фикрет Хаџић, осуђен за троструко убиство
Foto: Youtube / Printscreen / Hayat Media BIH

Fikret Hadžić poznat kao Hadžija izašao je iz zatvora nakon što je iza rešetaka proveo 24 godine.

Ovu informaciju je za Kliks potvrdio direktor Kazneno-popravnog zavoda Zenica Rusmir Isak.

Hadžić je završio iza rešetaka nakon što je 1. maja 2002. godine ubio tri člana porodice Kasumović u Lukavcu.

Prema njegovim tvrdnjama, godinama je bio maltretiran od ove porodice, a nakon što su ga pretukli u maju 2001. godine i, prema njegovim tvrdnjama, nisu kažnjeni, odlučio je da uzme stvari u svoje ruke.

Čekao je godinu dana i dočekao svu četvoricu na jednom mjestu za 1. maj. Trojicu je ubio, uključujući oca i sina Osmana i Bahriju kao i Kuduma Kasumovića, dok je četvrti član porodice uspio da pobjegne.

Tada je dobio 21 godinu zatvora za ubistva i još dodatne tri godine zbog pisma Vrhovnom sudu Federacije BiH u kojem je tražio da ova porodica bude kažnjena "barem sa 10 KM" jer su ga pretukli ili će ih on u suprotnom ubiti.

