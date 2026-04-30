Teška nesreća kod Odžaka: Ima poginulih, vozaču pozlilo tokom vožnje?

30.04.2026 13:37

Тешка несрећа код Оџака: Има погинулих, возачу позлило током вожње?
Foto: Tanjug/AP

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu Ratkovo-Odžaci, a prema najnovijim, nezvaničnim informacijama, u udesu je poginula jedna osoba.

Kako se saznaje, smrt je konstatovana na licu mjesta, dok okolnosti pod kojima je došlo do nesreće i dalje nisu u potpunosti razjašnjene.

Sumnja se da se nesreća dogodila kada je vozaču koji je nastradao iznenada pozlilo, usljed čega je izgubio kontrolu nad vozilom i prešao u suprotnu traku, gdje je došlo do čeonog sudara sa drugim automobilom.

Vozač drugog vozila, mlađi muškarac, zadobio je teške tjelesne povrede, ali se, prema dostupnim informacijama, nalazi van životne opasnosti. On je kolima Hitne pomoći prevezen u bolnicu u Somboru radi daljeg liječenja.

Saobraćaj na ovoj dionici puta je u potpunosti obustavljen i pripadnici policije preusmjeravaju vozače na alternativne puteve, dok su na terenu vatrogasno-spasilačke jedinice i ekipe Hitne pomoći koje su intervenisale nakon nesreće.

Uviđaj je u toku, a više detalja o uzrocima i okolnostima ove teške saobraćajne nesreće biće poznato nakon njegovog završetka.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

