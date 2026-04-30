Globalni pad Instagrama i Vocapa

Hiljade korisnika širom svijeta prijavljuju probleme sa radom Instagrama, a poteškoće su zabilježene i na Vocapu. Prve prijave počele su da pristižu oko 13.30 časova.

Prema njihovim navodima, Instagram radi izuzetno sporo, dok situacija nije ništa bolja ni kada se pristupa putem veb pretraživača.

Korisnici ističu da ne mogu da vide komentare, da im se prilikom otvaranja storija pojavljuju crni ekrani, kao i da im se feed uopšte ne učitava.

S druge strane, korisnici Vocapa prijavljuju poteškoće u slanju i primanju poruka, kao i probleme sa povezivanjem na server.

"Ne mogu da vidim fotografije, a imam problema i kada pokušam da pristupim svom nalogu", jedan je od komentara koji se pojavio na društvenim mrežama.

Za sada nema zvaničnog objašnjenja uzroka problema.