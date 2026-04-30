Globalni pad Instagrama i Vocapa

ATV
30.04.2026 14:24

Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.
Hiljade korisnika širom svijeta prijavljuju probleme sa radom Instagrama, a poteškoće su zabilježene i na Vocapu. Prve prijave počele su da pristižu oko 13.30 časova.

Prema njihovim navodima, Instagram radi izuzetno sporo, dok situacija nije ništa bolja ni kada se pristupa putem veb pretraživača.

Korisnici ističu da ne mogu da vide komentare, da im se prilikom otvaranja storija pojavljuju crni ekrani, kao i da im se feed uopšte ne učitava.

S druge strane, korisnici Vocapa prijavljuju poteškoće u slanju i primanju poruka, kao i probleme sa povezivanjem na server.

ILU-GRADILIŠTE-170925

Hronika

Nesreća na gradilištu u Čačku: Muškarac doživio strujni udar

"Ne mogu da vidim fotografije, a imam problema i kada pokušam da pristupim svom nalogu", jedan je od komentara koji se pojavio na društvenim mrežama.

Za sada nema zvaničnog objašnjenja uzroka problema.

Više iz rubrike

Јутјуб платформа телефон

Nauka i tehnologija

Jutjub uvodi opciju koju su svi dugo iščekivali

4 h

0
ГТА 6 стиже у новембру, о цијени нема података

Nauka i tehnologija

GTA 6 stiže u novembru, o cijeni nema podataka

16 h

0
Нема више скривања иза лажних имена: Ова држава укида анонимност на мрежама

Nauka i tehnologija

Nema više skrivanja iza lažnih imena: Ova država ukida anonimnost na mrežama

1 d

0
Вук

Nauka i tehnologija

Šok otkriće iz Černobilja: Vukovi razvili otpornost na rak

1 d

0

