Jutjub uvodi opciju koju su svi dugo iščekivali

30.04.2026 10:53

Foto: freestocks.org/Pexels

Jutjub uvodi opciju slike u slici za sve korisnike širom svijeta bez obzira na to da li plaćaju pretplatu. Ova funkcija omogućava da smanjite video u mali prozor i nastavite gledanje dok koristite druge aplikacije na telefonu. Do sada je ova pogodnost bila rezervisana isključivo za korisnike u Americi ili one koji plaćaju mjesečni račun.

Nova promjena stiže na sve Android i iOS uređaje u narednim mjesecima kroz globalno ažuriranje. Korisnici više neće morati da plaćaju Premium paket da bi uživali u ovom praktičnom dodatku. Jutjub je zvanično potvrdio da će opcija postati dostupna svima bez obzira na region u kojem se nalaze.

Postoji jedna važna razlika u korištenju ove funkcije u zavisnosti od toga da li imate plaćenu pretplatu. Korisnici koji ne plaćaju uslugu moći će da koriste mali prozor samo za obične video snimke dužeg formata. Muzički spotovi i dalje ostaju zaključani iza pretplate za sve koji žele da ih gledaju u pozadini.

Ova odluka će značajno olakšati život svima koji često prekidaju gledanje snimaka zbog kucanja poruka. Premium članovi i dalje zadržavaju prednost jer mogu koristiti ovu funkciju za apsolutno sav sadržaj bez ikakvih ograničenja. Globalno uvođenje će teći postepeno dok svi korisnici ne dobiju najnoviju verziju softvera.

Šta uraditi ako vam nova funkcija ne radi

Ako vam se opcija ne pojavi automatski prvo provjerite da li ste instalirali najnoviju verziju Jutjub aplikacije. Često je potrebno ručno omogućiti funkciju u sistemskim podešavanjima vašeg mobilnog telefona. Potražite opciju za prikaz preko drugih aplikacija kako bi prozorčić mogao nesmetano da radi.

(B92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornog tekstu na portalu atvbl.rs.

